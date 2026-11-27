MotoGP, Formula 1, Serie A, Premier League e molto altro nel Super Weekend di Sky Sportguida tv
Il gran finale a Valencia della MotoGP, il penultimo gran premio di Formula 1 in Qatar, Inter-Genoa di Serie A, la Premier League con il big match Arsenal-Manchester City, il Nations Championship di rugby e le qualificazioni per il Mondiale FIBA 2027 di basket. Tutto questo e molto altro nel Super Weekend di Sky Sport. La guida completa per non perdere nemmeno un istante delle dirette su Sky e in streaming su NOW
Super Weekend, la programmazione su Sky e NOW
Sabato 28 novembre
- ore 10.05: MotoGP, Gran Premio della Comunità Valenciana, Prove Libere 2 su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno
- ore 10.45: MotoGP, Gran Premio della Comunità Valenciana, Qualifiche su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno
- ore 14.55: MotoGP, Gran Premio della Comunità Valenciana, Sprint su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno
- ore 15.30: Bundesliga, Amburgo-Bayern Monaco su Sky Sport Max
- ore 15.30: Formula 1, Gran Premio del Qatar, Prove Libere 3 su Sky Sport F1
- ore 18.30: Bundesliga, Stoccarda-Eintracht Francoforte su Sky Sport Mix
- ore 19.00: Formula 1, Gran Premio del Qatar, Qualifiche su Sky Sport F1
- ore 20.45: Serie A, Inter-Genoa su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251
Domenica 29 novembre
- ore 24.00: Premier Padel, Mexico Major, Finale femminile su Sky Sport Tennis
- ore 02.00: Premier Padel, Mexico Major, Finale maschile su Sky Sport Tennis
- ore 06.00: Golf, Australian PGA Championship, 4ª giornata su Sky Sport Golf
- ore 13.00: Premier League, Everton-Liverpool su Sky Sport Arena, Sky Sport 4K
- ore 14.00: MotoGP, Gran Premio della Comunità Valenciana, Gara su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno
- ore 15.30: Bundesliga, Friburgo-Lipsia su Sky Sport Mix
- ore 17.00: Formula 1, Gran Premio del Qatar, Gara su Sky Sport F1
- 17.30: Premier League, Arsenal-Manchester City su Sky Sport Arena
- ore 17.40: Rugby Nations Championship, Finals 1e Classificate, Francia-Sudafrica su Sky Sport Max
- ore 18.00: Serie A, Roma-Monza su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251
- ore 19.00: Basket, Qualificazioni Mondiale FIBA 2027, Serbia-Italia su Sky Sport Basket
- ore 19.30: Bundesliga, Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen su Sky Sport Arena