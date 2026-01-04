La prima tappa della Dakar auto 2026, con partenza e arrivo nella città di Yundu, è stata vinta dal pilota belga Guillaume De Mevius assieme al navigatore francese Mathieu Bramel. Il migliore nelle moto è Edgar Canet, che ha beneficiato della penalizzazione di sei minuti inflitta a Ross Branch per non aver rispettato un limite di velocità. Di seguito le classifiche generali delle due categorie e il percorso dell'edizione 2026
- L'inizio del Rally Dakar 2026, con partenza e arrivo nella città di Yundu, ha visto protagonisti tra le auto il pilota belga Guillaume De Meuvis (accompagnato dal navigatore francese Mathieu Baumel) e tra le moto lo spagnolo Edgar Canet. Appena 20 anni, dopo aver conquistato il prologo, è diventato anche il più giovane vincitore di tappa della Dakar tra i motociclisti. Di seguito, le classifiche sia per le auto che per le moto:
- De Mevius/Baumel (X-Raid Team) - 3h07'49''
- Al-Attiyah/Lurquin (The Dacia Sandriders) +40''
- Prokop/Chytka (Orlen Jipocar Team) +1'27''
- Goczal/Marton (Energylandia Rally Team) +1'38''
- Ekstrom/Bergkvist (Ford Racing) +1'48'' (penalità di 20'')
- Botterill/Mena (Toyota Gazoo Racing Sa) +2'03''
- Sainz/Cruz (Ford Racing) +2'04'' (penalità di 10'')
- Roma/Haro Bravo (Ford Racing) +2'37''
- Guthrie/Walch (Ford Racing) +3'00'' (penalità di 10'')
- Loeb/Boulanger (The Dacia Sandriders) +3'01''
- Edgar Canet - (Red Bull Ktm) 3.27'42''
- Daniel Sanders (Red Bull Ktm) +1'05''
- Ricky Brabec (Honda Hrc) +1'37''
- Tosha Schareina (Honda Hrc) +2'12''
- Luciano Benavides (Red Bull Ktm) +3'58''
- Nacho Cornejo (Hero Motorsports) +4'53''
- Ross Branch ( Hero Motorsports) +4'55'' (penalità di 6'00'')
- Adrien van Beveren (Honda Hrc) +6'16''
- Michael Docherty (Bas World Ktm Team) +9'17''
- Skyler Hoews (Honda Hrc) +10'27''
- Tappa 1 (Yanbu-Yanbu) - 4 gennaio
- Tappa 2 (Yanbu-AlUla) - 5 gennaio
- Tappa 3 (Alula-AlUla) - 6 gennaio
- Tappa 4 (AlUla-AlUla Marathon) - 7 gennaio
- Tappa 5 (AlUla-Hail) - 8 gennaio
- Tappa 6 (Hail-Riyadh) - 9 gennaio
- Tappa 7 (Riyadh-Wadi Ad Dawasir) - 11 gennaio
- Tappa 8 (Wadi Ad Dawasir-Wadi Ad Dawasir) - 12 gennaio
- Tappa 9 (Wadi Ad Dawasir-Bisha Marathon) - 13 gennaio
- Tappa 10 (Bisha Marathon-Bisha) - 14 gennaio
- Tappa 11 (Bisha-Al Henakiyah) - 15 gennaio
- Tappa 12 (Al Henakiyah-Yanbu) - 16 gennaio
- Tappa 13 (Yanbu-Yanbu) - 17 gennaio