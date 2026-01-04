La prima tappa della Dakar auto 2026, con partenza e arrivo nella città di Yundu, è stata vinta dal pilota belga Guillaume De Mevius assieme al navigatore francese Mathieu Bramel. Il migliore nelle moto è Edgar Canet, che ha beneficiato della penalizzazione di sei minuti inflitta a Ross Branch per non aver rispettato un limite di velocità. Di seguito le classifiche generali delle due categorie e il percorso dell'edizione 2026

I RISULTATI DELLA 1^TAPPA