Dakar 2026, le classifiche dopo la prima tappa

La prima tappa della Dakar auto 2026, con partenza e arrivo nella città di Yundu, è stata vinta dal pilota belga Guillaume De Mevius assieme al navigatore francese Mathieu Bramel. Il migliore nelle moto è Edgar Canet, che ha beneficiato della penalizzazione di sei minuti inflitta a Ross Branch per non aver rispettato un limite di velocità. Di seguito le classifiche generali delle due categorie e il percorso dell'edizione 2026

I RISULTATI DELLA 1^TAPPA

