Nasser Al-Attiyah conquista la sesta Dakar della sua carriera e la prima con Dacia, raggiungendo il record per il maggior numero di vittorie di tappa e di podi nella classifica generale. Nelle moto l'argentino Luciano Benavides ha sorpassato a sorpresa l'americano Ricky Brabec, vincendo la sua prima Dakar per soli due secondi

Nasser Al-Attiyah vince la Dakar per la sesta volta in carriera, staccando di quasi dieci minuti il secondo classificato Nani Roma. Dopo i trionfi del 2011, 2015, 2019, 2022 e 2023, il pilota qatariota ha conquistato la prima vittoria per Dacia alla sua seconda partecipazione, comandando la classifica dall'inizio alla fine. Prima vittoria anche per il suo copilota Fabian Lurquin. La tredicesima e ultima tappa attorno a Yanbu sul Mar Rosso, conclusa dal Al-Attiyah al nono posto, ha visto il trionfo di Mattias Ekström, terzo assoluto. Sébastien Loeb, alla sua decima partecipazione, ha conquistato il secondo posto di tappa, chiudendo a un passo dal podio assoluto a bordo di un'altra Dacia.