Dakar, Al-Attiyah vince per la sesta volta. Rimonta e titolo per Benavides

Motori
©IPA/Fotogramma

Nasser Al-Attiyah conquista la sesta Dakar della sua carriera e la prima con Dacia, raggiungendo il record per il maggior numero di vittorie di tappa e di podi nella classifica generale. Nelle moto l'argentino Luciano Benavides ha sorpassato a sorpresa l'americano Ricky Brabec, vincendo la sua prima Dakar per soli due secondi

DAKAR 2026, LE CLASSIFICHE FINALI

Nasser Al-Attiyah vince la Dakar per la sesta volta in carriera, staccando di quasi dieci minuti il secondo classificato Nani Roma. Dopo i trionfi del 2011, 2015, 2019, 2022 e 2023, il pilota qatariota ha conquistato la prima vittoria per Dacia alla sua seconda partecipazione, comandando la classifica dall'inizio alla fine. Prima vittoria anche per il suo copilota Fabian Lurquin. La tredicesima e ultima tappa attorno a Yanbu sul Mar Rosso, conclusa dal Al-Attiyah al nono posto, ha visto il trionfo di Mattias Ekström, terzo assoluto. Sébastien Loeb, alla sua decima partecipazione, ha conquistato il secondo posto di tappa, chiudendo a un passo dal podio assoluto a bordo di un'altra Dacia. 

Benavides da non credere: vince per 2 secondi!

Dopo essere stato scavalcato in classifica generale da Ricky Brabec nella tappa di ieri, Luciano Benavides ha recuperato oltre 3 minuti e ha vinto la sua prima Dakar per soli due secondi, il distacco minore nella storia della Dakar, chiudendo al secondo posto dietro a Edgar Canet la tappa di oggi. I soli 108 km dello stage di Yanbu rendevano la missione di Benavides quasi impossibile, ma l'argentino è riuscito a ripetere l'impresa compiuta dal fratello Kevin nel 2023, che rimontò Toby Price all'ultima giornata, anche se allora il gap da colmare era di soli 12 secondi. 

