NBA, la scuola di Pop è una garanzia: Brown è il 4° allievo dell’ex coach a trionfare
Il momento più alto della carriera di Mike Brown è arrivato proprio contro San Antonio, dove il coach appena laureatosi campione con New York aveva vissuto anni formativi all’inizio dei Duemila. E Brown diventa così il quarto allievo cresciuto alla scuola di Gregg Popovich, che tra ex assistenti e ex giocatori continua a produrre campioni NBA
- Che la ‘Spurs Culture’ non sia un concetto astratto lo conferma un fatto: chi si abbevera alla fonte di San Antonio poi ha la strada spianata. Mike Brown, ex assistente di Gregg Popovich dal 2000 al 2003 e fresco campione NBA sulla panchina dei Knicks dopo aver già vinto da assistente proprio a San Antonio nel 2003 e quindi tre volte a Golden State, è solo l’ultimo degli ex allievi di coach Pop che una volta lasciato il Texas hanno guidato le loro squadre alla vittoria del titolo
- Giocatore degli Spurs tra il 1994 e il 1996
- Campione NBA da allenatore dei Celtics nel 2008
- Giocatore degli Spurs tra il 1999 e il 2001 e tra il 2002 e il 2003
- Quattro volte campione NBA da allenatore degli Warriors nel 2015, 2017, 2018 o 2022
- Assistente allenatore agli Spurs tra il 1996 e il 2013
- Campione NBA da allenatore dei Bucks nel 2021