Il momento più alto della carriera di Mike Brown è arrivato proprio contro San Antonio, dove il coach appena laureatosi campione con New York aveva vissuto anni formativi all’inizio dei Duemila. E Brown diventa così il quarto allievo cresciuto alla scuola di Gregg Popovich, che tra ex assistenti e ex giocatori continua a produrre campioni NBA

IL SEGRETO DEI KNICKS? TRE RIMONTE DA RECORD ALLE FINALS