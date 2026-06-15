NBA, Towns conferma la maledizione dei T’Wolves: chi lascia Minnesota vince il titolo
Tra i grandi protagonisti della cavalcata che ha portato i Knicks al titolo dopo 53 anni d’attesa c’è anche Karl-Anthony Towns, che vincendo il Larry O’Brien Trophy ha confermato quella che ormai appare come una vera e propria maledizione per i Timberwolves: le stelle che lasciano Minnesota, infatti, con la loro nuova squadra finiscono per trionfare
- Nella loro ormai lunga storia, che inizia nel 1989, i Timberwolves non hanno mai vinto il titolo e, anzi, non sono mai nemmeno riusciti ad arrivare alle Finals nonostante nel corso dei decenni abbiano potuto godere di stelle di prima e primissima grandezza. Stelle che una volta lasciata Minnesota, forse per caso o forse no, hanno finito per trionfare con un’altra maglia. E Towns con i Knicks ha confermato quella che sembra una vera e propria maledizione
- 12 stagioni a Minnesota
- Scambiato nel 2007
- Vince il titolo nel 2008 con i Boston Celtics
- 6 stagioni a Minnesota
- Scambiato nel 2014
- Vince il titolo nel 2016 con i Cleveland Cavaliers
- 6 stagioni a Minnesota
- Scambiato nel 2019
- Vince il titolo nel 2022 con i Golden State Warriors
- 9 stagioni a Minnesota
- Scambiato nel 2024
- Vince il titolo nel 2026 con i New York Knicks