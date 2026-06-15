Tra i grandi protagonisti della cavalcata che ha portato i Knicks al titolo dopo 53 anni d’attesa c’è anche Karl-Anthony Towns, che vincendo il Larry O’Brien Trophy ha confermato quella che ormai appare come una vera e propria maledizione per i Timberwolves: le stelle che lasciano Minnesota, infatti, con la loro nuova squadra finiscono per trionfare

IL SEGRETO DEI KNICKS? TRE RIMONTE DA RECORD ALLE FINALS