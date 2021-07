Tokyo LIVE: quattro di coppia maschile in finale

Tiro con l'arco, ranking round maschile: tocca a Nespoli

In azione ora Mauro Nespoli, unico rappresentante azzurro in gara nella prova individuale di tiro con l'arco. Il ranking round sarà valevole anche come fase di qualificazione per il Mixed Team Event (prova a coppie miste), dato che verranno ammessi alla fase finale solo 16 dei 29 Paesi iscritti tramite il punteggio ottenuto in combinato dal miglior uomo e dalla miglior donna di ogni Nazione. Per l’Italia ci saranno Nespoli e Rebagliati. L'arciere vogherese al momento è 27° e in rimonta