Italia ancora protagonista a Tokyo, con il bronzo conquistato da Elisa Longo Borghini nel ciclismo su strada femminile e Odette Giuffrida nel judo. Esordio vincente per Settebello, Italvolley femminile e Italbasket, nel tennis Giorgi sorprende l'americana Brady. Bacosi infallibile nello skeet, Fioravanti agli ottavi nel surf. Ecco tutti i risultati di giornata degli italiani all'Olimpiade LA GIORNATA LIVE - RISULTATI

Quinta giornata di gare a Tokyo, con tanti azzurri protagonisti. Ecco i risultati degli italiani domenica 25 luglio all'Olimpiade giapponese.

Tennis, Giorgi al 2° turno: Brady ko Esordio con vittoria per Camila Giorgi impegnata nel singolare femminile del torneo olimpico. L'azzurra ha battuto 6-3 6-2 la statunintense Jennifer Brady, testa di serie numero 11.

Tiro a volo, Bacosi prima nello skeet femminile dopo le qualificazioni Diana Bacosi protagonista nel primo giorno di qualificazione dello skeet. L'azzurra ha chiuso le prime tre serie a punteggio pieno (75) in testa alla classifica a pari merito con la cinese Meng Wei. Ventiquattresima Chiara Cainero (67). Al maschile, Tammaro Cassandro (74) è terzo dopo le prime tre serie dietro al francese Delaunay e allo statunitense Hancock primi a pari merito (75). Gabriele Rossetti 17° a 72.

Ciclismo, prova su strada femminile: Longo Borghini bronzo leggi anche Longo Borghini, splendido bronzo nel ciclismo Splendida Elisa Longo Borghini, che bissa il 3° posto di Rio e con il bronzo porta la terza medaglia azzurra a Tokyo. Azione fantastica dell'azzurra nel finale, quando è partita all'inseguimento dell'olandese Van Vleuten (argento). Oro invece per l'austriaca Anna Kiesenhofer, in fuga fin dal chilometro zero.

Basket maschile, Italia-Germania 92-82 leggi anche L'Italbasket rimonta la Germania e vince 92-82 Diciassette anni dopo l'Italia del basket torna sul palcoscenico olimpico con una vittoria. Nel match d'esordio disputato alla Saitama Arena, gli azzurri di Sacchetti superano la Germania 92-82 (22-32, 21-14, 25-26, 24-10) Miglior marcatore azzurro Simone Fontecchio con 20 punti.

Pallanuoto maschile, Italia-Sudafrica 21-2 leggi anche Settebello, esordio agevole: Sudafrica ko 21-2 Il Settebello di Campagna supera agilmente il Sudafrica nella partita d'esordio disputata allo Tatsumi Water Polo Centre con il punteggio di 21-2.

Basket 3x3 femminile, Italia vince con Romania e perde con Cina L'Italia formata da Chiara Consolini (5 pt), Rae Lin Marie D'Alie (13 pt), Marcella Filippi (1 pt) e Giulia Rulli (3 pt) supera la Romania 22-14 nel terzo match disputato dalle azzurre all'Aomi Urban Sports Park. Le azzurre sono state poi sconfitte dalla Cina 22-13.

Canottaggio, Quattro di coppia femminile in finale Stefania Gobbi, Valentina Iseppi, Veronica Lisi e Alessandra Montesano conquistano la finale A del Quattro di coppia. Le azzurre chiudono i ripescaggi al 2° posto dietro all'equipaggio australiano. Gennaro Alberto di Mauro si qualifica in semifinale A/B con il singolo. Il doppio formato da Alessandra Patelli e Chiara Ondoli chiude la propria semifinale al 4° posto ed è in finale B.

Surf, Fioravanti agli ottavi Sulle acque della Tsurigasaki Beach il surf fa il suo debutto a cinque cerchi. Leonardo Fioravanti chiude al terzo posto la sua heat e va ai ripescaggi. Poi l'azzurro vince vince la sua heat con 12.53 punti e passa al terzo round. Domani sfiderà agli ottavi il peruviano Lucca Messias.

Volley femminile, Italia-ROC 3-0 leggi anche L'Italvolley non sbaglia: russe battute 3-0 Al debutto l'Italvolley di Mazzanti liquida con un 3-0 la squadra del comitato olimpico russo, in una partita valida per il gruppo B. All'Ariake Arena le azzurre si impongono sulle avversarie chiudendo i tre set 25-23, 25-19, 25-14.

Nuoto, Detti 6° nella finale dei 400 stile libero leggi anche Detti 6° in finale stile: "Occasione sprecata" Alberto Razzetti ha chiuso in ottava posizione con il tempo di 4:11.32 la finale dei 400 metri misti vinti dallo statunitense Kalisz. Sesto posto nei 400 stile libero per Gabriele Detti (3:44.88) nella finale vinta dal tunisino Hafnaoui. Non superano la semifinale dei 100 farfalla Elena Di Liddo e Ilaria Bianchi, eliminate rispettivamente con il 13° (57"60) e il 15° tempo (58"07). Ilaria Cusinato ha chiuso in ottava posizione nella finale dei 400 misti femminil con il tempo di 4:40.65. Nicolò Martinenghi vola in finale dei 100 rana con il terzo tempo generale (58"28, nuovo primato italiano), 15° invece Federico Poggio.

Boxe, Sorrentino agli ottavi nella categoria -51 kg femminile Alla Kokugikan Arena Giordana Sorrentino approda agli ottavi nella categoria - 51 kg. L'azzurra ha sconfitto 5-0 la venezuelana Rojas Cardozo.

Beach volley femminile, sconfitta per Menegatti-Orsi Toth Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth è sconfitta nel match d'esordio disputato allo Shiokaze Park. Le azzurre hanno ceduto 2-0 (21-18 21-15) alla coppia del comitato olimpico russo formata da Svetlana Kholomina e Nadezda Makroguzova.

Tuffi, trampolino sincro: Bertocchi e Pellacani settime Al Tokyo Aquatics Centre Elena Bertocchi e Chiara Pellacani chiudono al 7° posto (267.48) nella finale del trampolino sincro vinta dalle cinesi Shi e Wang.

Tiro con l'arco, Italia eliminata ai quarti con la Corea Allo Yumenoshima Park Archery Field, Tatiana Andreoli, Lucilla Boari e Chiara Rebagliati battono 5-3 la Gran Bretagna (Bettles, Folkard, Pitman), ma poi cedono ai quarti alla Corea del Sud (An, Jang, Kang) campione uscente per 6-0.

Scherma, Volpi in finale per il bronzo Alla Makuhari Messe Hall vanno in scena il fioretto femminile e la spada maschile. Alice Volpi in finale per il bronzo dopo la sconfitta in semifinale con la russa Deriglazova. Ai quarti aveva vinto il derby con Arianna Errigo. Eliminata, invece, Martina Batini per mano dell'ungherese Fanni Kreiss (10-15). Nella spada semifinale anche per Andrea Santarelli che ai quarti ha avuto la meglio sul padrone di casa Masaru Yamada. Enrico Garozzo, invece, è stato eliminato dal giapponese Koki Kano con il punteggio di 15-12 così come Marco Fichera, sconfitto 15-7 dal kazako Ruslan Kurbanov.