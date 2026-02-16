Dopo le storiche medaglie d'oro conquistate in SuperG (giovedì 12 febbraio) e Slalom Gigante (domenica 15 febbraio), Federica Brignone parlerà oggi in conferenza stampa per fare un punto sulla sua Olimpiade di Milano-Cortina
Abbiamo visto in un weekend la simulazione di Bastoni con la sua successiva reazione e le tue avversarie che si inchinano davanti a te. Gesti come quelli delle tue avversarie possono contribuire a far crescere l'amore per lo sport?
"Noi sportivi abbiamo veri valori. Nello sport la meritocrazia vale, il cronometro non è influenzabile. Nello sci ci sono rispetto e una competitività sana per questo perchè in nessun modo si può condizionare il rendimento dell'avversario. Il nostro sport inoltre è talmente pericoloso, basta sbagliare una curva per finire mesi o anni in riabilitazione. Per cui si è contenti o ammirati di vedere altri che raggiungono certi risultati, perché si capisce cosa abbia passato. La rivalità è sana e sportiva non brutta, spero dia esempio nella vita. Oggi sembra invece che la verità sia solo quella che si mostra sui social, ma non è così"
Come va la gamba oggi?
"Purtroppo è una di quelle giornate in cui non va bene. Ieri dopo la gara non ho avuto tempo per le solite cure, il ghiaccio etc e oggi ne sto risentendo"
Ora sei pronta per il cinema? Abbiamo letto di un red carpet a Venezia in futuro con un film sulla tua vita...
"Io non farò l'attrice, si tratta di qualcosa che parla della mia storia da atleta, tutto è partito lo scorso anno. Volevo raccontare chi sono, credo sia una cosa bella. Ho avuto la fortuna di avere un amico, Federico, che mi ha seguito da prima dell'infortunio e il fatto che fossimo amici ha permesso di mostrare cose che un qualsiasi altro cameraman non avrebbe ripreso. Volevo raccontare una stagione normale, invece è venuto fuori il racconto di come non ho preparato l'Olimpiade"
Ti rendi conto delle emozioni che riesci a trasmettere anche agli altri?
"Sì, perché io anche mi emoziono vedendo altri sport. Sono forse una tifosa anomala, mi piace godere e capire lo sforzo mentale che si fa, perché lo capisco da atleta. Scendere dal cancelletto e giocarsi tutto in un minuto è come un matchpoint alle Finals o a Wimbledon. Spesso mi chiedo, vedendo le partite di tennis dal vivo, come faccia il pubblico a disturbare un atleta che sta servendo. Io ho beneficiato molto del fatto che in questi giorni le piste e i comprensori fossero chiusi al pubblico e riservati solo gli addetti ai lavori, a differenza di quanto accade in Coppa del Mondo. Il silenzio mi ha aiutato a concentrarmi e la situazione mi è stata molto utile"
Come hai trovato la pista?
"Fantastica, come sempre qua. Lo sport è outdoor e le preparazioni rischiano di non produrre risultati adeguati. Invece qui il lavoro è stato fantastico, la pista ha tenuto alla grande nonostante la forte nevicata. Ieri sono scesa per 30^ e il tracciato ha tenuto benissimo"
Un tuo pensiero a poche ore dalla vittoria...
"Buongiorno a tutti. Non ho dormito molto, volevo andare a fare baldoria a Casa Austria ma non ce la facevo, l'idea di altre interviste e foto mi avrebbe provocato il vomito. Mi sono ritirata in hotel con gli amici e stamattina mi sono svegliata chiedendomi come cacchio è possibile che sia successo tutto ciò. Sono stata sempre cosciente, sapevo di essere a un'Olimpiade e non mi capacito di quasi sia successo negli ultimi 5 giorni"
Buonfiglio: "Brignone mi ha emozionato"
Intervistato dal Corriere della Sera, il presidente del Coni Luciano Buonfiglio ha risposto così alla domanda su quale medaglia lo abbia emozionato di più finora: "Sono indeciso tra Lollobrigida che vince con il figlioletto in braccio e Federica Brignone che dopo un infortunio così severo poteva dire beh, quello che ho fatto l’ho fatto, basta partecipare. E invece no, conquista due ori. Ma anche la determinazione di Arianna Fontana mi commuove. Quindi la mia emozione è per le donne"
"Non si poteva fare meglio di così"
Davide Brignone, fratello di Federica e fondamentale per la sua carriera in qualità di allenatore, ha parlato così dopo l'oro in Gigante
"Matura grazie alla sofferenza"
Maria Rosa Quario, meglio conosciuta come Ninna, grande slalomista in passato e mamma di Federica Brignone, sempre al suo fianco lungo tutta la carriera, ha commentato così a Sky Sport la straordinaria Olimpiade di sua figlia
"Non pensavo minimamente alle medaglie"
La gioia degli ori non fa dimenticare a Brignone il dolore e la fatica causati ancora oggi dall'infortunio. Ecco, a tal proposito, come ha parlato ieri da Casa Italia a Cortina
"Brignone? Ha fatto la storia"
Flavio Roda, presidente della Federazione Italiana Sport Invernali, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, ha parlato di svariati argomenti, Brignone compresa: "La sua impresa sta soprattutto nel percorso dopo il gravissimo incidente. Dai medici allo staff, lavorare al suo fianco è stato fenomenale. Poi lei ha fatto la differenza. Ho vissuto tutto il percorso, ha avuto una costanza e un carattere vincente. Già da Kronplatz era tornata lei, con la sua intelligenza nel leggere i tracciati e la sua determinazione. Ha fatto la storia dello sci".
"Il segreto? Essere senza pressione"
Così, dopo la vittoria di ieri, Federica Brignone ha provato a spiegare le ragioni del successo straordinario sulla pista Olympia delle Tofane a Cortina
L'impresa di Brignone commentata da Franco Bragagna
"Oro, argento e bronzo", il vodcast quotidiano di Franco Bragagna per Sky Sport, non poteva non partire dall'impresa straordinaria della tigre di La Salle. Qui per ascoltarlo e vederlo
Buongiorno a tutti. Dopo gli straordinari ori olimpici in SuperG e in Gigante, oggi Federica Brignone parla in conferenza stampa per fare un punto sulla sua straordinaria Olimpiade di Milano-Cortina. Avviciniamoci insieme all'inizio della conferenza, previsto per le 10.30