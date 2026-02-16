Ti rendi conto delle emozioni che riesci a trasmettere anche agli altri?

"Sì, perché io anche mi emoziono vedendo altri sport. Sono forse una tifosa anomala, mi piace godere e capire lo sforzo mentale che si fa, perché lo capisco da atleta. Scendere dal cancelletto e giocarsi tutto in un minuto è come un matchpoint alle Finals o a Wimbledon. Spesso mi chiedo, vedendo le partite di tennis dal vivo, come faccia il pubblico a disturbare un atleta che sta servendo. Io ho beneficiato molto del fatto che in questi giorni le piste e i comprensori fossero chiusi al pubblico e riservati solo gli addetti ai lavori, a differenza di quanto accade in Coppa del Mondo. Il silenzio mi ha aiutato a concentrarmi e la situazione mi è stata molto utile"