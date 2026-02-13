Brignone, Lollobrigida e Fontana "Regine d'Italia" alle Olimpiadi: la rassegna stampa
Le leggendarie imprese di Federica Brignone, Francesca Lollobrigida e Arianna Fontana alle Olimpiadi di Milano-Cortina campeggiano sulle prime pagine dei giornali italiani. Di seguito la rassegna stampa dei quotidiani, sportivi e generalisti
- "Favolosa"
- "Nei secoli Fede"
- "Oltre la Fede"
- "Fenomenali"
- "Brignone eroica, Lollo regala il bis: Regine azzurre"
- "Miracolo Brignone. Lollobrigida, oro bis"
- "Leggendarie"
- "Che bello avere Fede"
- "Sorelle d'Italia"
- "La storia siamo noi"
- "Questa donna è un miracolo. Brignone, oro dopo la paura"
- "Regine d'Italia"
- "Sorelle d'Italia"
- "Italiani in trionfo alle Olimpiadi"
- "Brignone oltre la sofferenza: vince l'oro nel SuperG. E la Lollo fa il bis nei 5000"
- "Donne d'oro: Brignone è super. E la Lollobrigida si concede il bis"
- "Donne fenomeno"
- "Il ruggito della Tigre"
- "Brignone e Lollo: due ragazze d'oro"
- "Imprese Brignone e Lollo. Capolavoro di Arianna"