Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Vai allo speciale Olimpiadi Invernali 2026
Arrow-link
Arrow-link

Brignone, Lollobrigida e Fontana "Regine d'Italia" alle Olimpiadi: la rassegna stampa

IN PRIMA PAGINA fotogallery
20 foto

Le leggendarie imprese di Federica Brignone, Francesca Lollobrigida e Arianna Fontana alle Olimpiadi di Milano-Cortina campeggiano sulle prime pagine dei giornali italiani. Di seguito la rassegna stampa dei quotidiani, sportivi e generalisti

MILANO-CORTINA: RISULTATI E NEWS DI OGGI LIVE

ALTRE FOTOGALLERY

Gli azzurri con più medaglie ai Giochi invernali

milano-cortina

Arianna Fontana sempre più primatista, Federica Brignone e Francesca Lollobrigida salgono in...

29 foto

Il medagliere di Milano-Cortina: Italia 2^

Olimpiadi

Giovedì 12 febbraio 2026 verrà ricordato sempre come un giorno memorabile nella storia dello...

20 foto

Leggenda Fontana: 13 medaglie, come Mangiarotti!

RECORD

Arianna Fontana sempre più leggenda. Alle Olimpiadi di Milano-Cortina, dopo l'oro conquistato...

19 foto

Le medaglie azzurre a Milano-Cortina

Olimpiadi

Giovedì clamoroso a Milano-Cortina: Francesca Lollobrigida fa il bis e vince l'oro anche nei 5000...

17 foto

Brignone, dall'infortunio all'oro in 315 giorni

le tappe

Dall'infortunio all'oro olimpico, tutto in 315 giorni: quella di Federica Brignone è stata una...

18 foto

Video in evidenza

    Olimpiadi: Ultime Notizie

    Olimpiadi, il programma di venerdì 13 febbraio

    milano-cortina

    Michela Moioli nello snowboard cross, Davide Ghiotto nei 10.000m di pattinaggio di velocità e...

    Shaun White, invito a Sinner: "Andiamo sulla neve"

    Olimpiadi

    La leggenda dello snowboard e quella del tennis, insieme. Una cosa da sogno per i fan (e non...

    Short track: Arianna Fontana argento nei 500!!

    milano-cortina

    Arianna Fontana nella storia: argento nei 500 metri short track, Pietro Sighel eliminato nei...