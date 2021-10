Indian Wells, 5 azzurri in campo: i risultati LIVE

Il torneo si concluderà domenica 17 ottobre, quando sarà in programma la finale. Montepremi ricchissimo di 8.359.455 dollari, che giustifica il soprannome di 5° Slam del circuito. Si gioca su due sessioni: quella mattutina prende il via alle 11 locali (le 20 in Italia), quella serale alle 18 (le 3).