Roma aspetta il numero 1 al mondo, al rientro dopo la sospensione di tre mesi. Jannik è atteso domenica nella capitale (giorno in cui finirà lo stop concordato con la Wada), poi lunedì il primo contatto con il Foro Italico. Per il debutto (da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW) bisognerà attendere venerdì 9 o sabato 10

Il conto alla rovescia sta per finire. Roma si prepara ad accogliere Jannik Sinner, prossimo al ritorno in campo dopo i tre mesi di sospensione per il caso clostebol. "Sono contento di tornare a Roma, non c'è posto più bello" aveva ammesso il n. 1 al mondo, raccontando le sensazioni che vive entrando in campo sul Campo Centrale dove "non sembra di essere in un campo da tennis, ma in uno stadio di calcio". La data cerchiata in rosso è domenica 4 maggio e avrà un doppio valore. Da una parte sancirà la fine dello stop concordato con la Wada, dall'altra coinciderà con l'arrivo a Roma di Jannik. Già perché Sinner è atteso nella capitale nella giornata di domenica. Il primo contatto con la città prima di un lungo lunedì al Foro Italico.

Il lunedì di Sinner a Roma Tanti appuntamenti in agenda per Sinner, a partire da lunedì 5 maggio. Alle 16 è previsto il media day, l'incontro con la stampa accreditata al torneo. Per il n. 1 al mondo ci sarà anche il primo bagno di folla. L'appuntamento è alle ore 18 sul Campo Centrale, con la sfilata dei campioni per celebrare le vittorie di Coppa Davis e Billie Jean King Cup. La Nazionale al completo per la prima volta dal trionfo di Malaga dello scorso novembre. Ci sarà poi il campo, con gli allenamenti in vista del debutto che proseguiranno sulla scia di quanto fatto nelle ultime settimane a Monte-Carlo con Jack Draper, Nicolai Budkov Kjaer e, per ultimo, Lorenzo Sonego. Leggi anche Non solo Sinner: la carica dei 23 italiani a Roma

