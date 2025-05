Come ogni anno sarà folta la pattuglia azzurra agli Internazionali d'Italia. Al Foro Italico ci saranno 23 italiani al via, 13 nel torneo maschile (ultima wild card assegnata a Matteo Gigante) e 10 nel torneo femminile (ancora da assegnare due wild card a giocatrici provenienti dalle pre-qualificazioni). Guidano Sinner e Paolini, ma sono tanti gli azzurri da seguire. Il Masters 1000 di Roma è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 7 al 18 maggio