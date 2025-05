Roma è pronta ad accogliere Jannik Sinner. Il n. 1 del mondo, che tornerà in campo dopo la sospensione di tre mesi per il caso clostebol, sarà nella capitale questa domenica in vista dell'inizio degli Internazionali d'Italia (in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 7 al 18 maggio). In preparazione al suo debutto (previsto per venerdì 9 o sabato 10 maggio), Sinner effettuerà il primo allenamento al Foro Italico lunedì alle ore 19 sul Campo Centrale. Sarà possibile accedere con regolari biglietti ground. E per chi non sarà presente, ci pensa Sky: diretta su Sky Sport 24 (canale 200).

