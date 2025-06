Primo allenamento sul Centre Court di Wimbledon per Jannik Sinner. Il numero 1 al mondo, che debutterà nella giornata di martedì 1° luglio, si è allenato con Daniil Medvedev. Qui tutte le foto più belle. Wimbledon è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 30 giugno al 13 luglio

RISULTATI LIVE