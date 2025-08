Quattro azzurri teste di serie nel Masters di Cincinnati, settimo 1000 della stagione al via dal 7 agosto sui campi in cemento del Lindner Family Tennis Center di Mason, nell’Ohio. Oltre a Sinner, numero 1 e campione in carica, anche Musetti, Cobolli e Darderi. In campo tutti i 'big', da Alcaraz a Djokovic. In attesa del sorteggio, ecco le 32 teste di serie. Il torneo dal 7 al 18 agosto live su Sky Sport e in streaming su NOW

