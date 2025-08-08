Bellucci, Nardi e Bronzetti: il programma su Sky

Esplora tutte le offerte Sky
Seconda giornata del Cincinnati Open, settimo 1000 della stagione a livello Atp. In campo due azzurri: Mattia Bellucci affronta il bosniaco Dzumhur, il lucky loser Luca Nardi se la vedrà con l'argentino Tirante. Tra le donne Lucia Bronzetti sfida la cinese Zhu. Il torneo fino al 18 agosto live su Sky Sport e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE: ATP - WTA

Il Cincinnati Open scende in campo per la seconda giornata. Il settimo Masters 1000 della stagione, ultimo test prima degli US Open, vedrà in campo due azzurri nel torneo Atp, entrambi impegnati nel 1° turno. Mattia Bellucci, n°74 del mondo, affronta il bosniaco Dzumhur, mentre Luca Nardi, che è stato ripescato come lucky loser dalle qualificazioni, se la vedrà con l'argentino Tirante. Nel torneo 1000 Wta tocca a Lucia Bronzetti, che affronta la cinese Zhu. Il torneo fino al 18 agosto live su Sky Sport e in streaming su NOW

Shelton trionfa a Toronto: Khachanov ko in 3 set

Il programma di oggi su Sky Sport e NOW

SKY SPORT UNO (201)

  • ore 17: NARDI (ITA)  - TIRANTE (ARG)
  • a seguire: CORIC (CRO) - NAVA (USA)
  • a seguire: BOOKSBY (USA) - MULLER (FRA)
  • a seguire: BELLUCCI (ITA) - NAVONE (ARG)
  • non prima dell'1: TIEN (USA) - RIEDI (SVI)
  • a seguire: MCNALLY (USA) - INGLIS (AUS)

SKY SPORT TENNIS (203)

  • ore 17: ZHU (CHN) - BRONZETTI (ITA)
  • a seguire: KECMANOVIC (SRB) - QUINN (USA)
  • a seguire: MEDJEDOVIC (SRB) - KOVACEVIC (USA)
  • a seguire: LANDALUCE (ESP) - KYPSON
  • a seguire: OFNER (AUT) - ROYER (FRA)

SKY SPORT MAX (205)

  • non prima dell'1: PARKS (USA) - KREJCIKOVA (CZE)
  • a seguire: MONFILS (FRA) - BAVASAREDDY (USA)

Favola Mboko: batte Osaka e conquista Montreal

Tutte le partite con Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

Sinner debutta con Galan: il tabellone di Jannik

