Tutto pronto per l'inizio dello Us Open. A guidare il seeding c'è Jannik Sinner che in quel di Flushing Meadows dovrà difendere sia il titolo conquistato lo scorso anno che la posizione di numero 1 nel ranking Atp. Oltre a Jannik, come azzurri tra le teste di serie presenti anche Musetti, Cobolli e Darderi. In attesa del sorteggio di questo giovedì, qui tutte le teste di serie dell'ultimo Slam della stagione, in diretta dal 24 agosto al 7 settembre su Sky Sport e in streaming su NOW

