Sinner e l'infortunio per crampi all'Atp Shanghai: cosa è successo. FOTO E VIDEO
Prima i crampi, poi il ritiro. Si è chiuso così il Masters 1000 di Shanghai per Jannik Sinner, costretto ad alzare bandiera bianca per via dei crampi alla coscia destra. Tutto nasce dopo il terzo game del terzo set, quando l'azzurro decide di non sedersi al cambio di campo: da quel momento iniziano minuti di grande sofferenza per Jannik (sorretto al successivo cambio di campo dal fisioterapista Atp) fino ritiro. La ricostruzione
- Parte tutto dopo il terzo game del terzo set. Sinner - in modo inusuale - decide di non sedersi al cambio di campo. Un primo campanello d'allarme sui possibili crampi
- Inizia il quarto game (con Griekspoor al servizio) e arrivano i crampi dopo il primo punto. Sinner accusa un dolore alla gamba destra e fatica a muoversi, vistosamente claudicante.
- Perso il game, per Jannik arriva il momento più difficile: non c'è il cambio di campo (e quindi la possibilità di usufruire subito del fisioterapista) e si ritrova a fronteggiare un turno di battuta di pura sofferenza. Sinner non si muove e perde il servizio a zero.
- Il momento di maggiore sofferenza per Sinner è dopo il break: Sinner fatica a muoversi e riesce ad andare in panchina reggendosi sulla racchetta e aiutato dal fisioterapista
- Il trattamento medico non migliora la situazione di Sinnner...
- ...Sinner si rialza, sente ancora dolore e decide di alzare bandiera bianca: vince Griekspoor per ritiro dell'azzurro
- Jannik lascia il Centrale di Shanghai tra gli applausi, sorretto dal fisioterapista Atp: il suo torneo finisce qui