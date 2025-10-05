Esplora tutte le offerte Sky
Sinner e l'infortunio per crampi all'Atp Shanghai: cosa è successo. FOTO E VIDEO

Prima i crampi, poi il ritiro. Si è chiuso così il Masters 1000 di Shanghai per Jannik Sinner, costretto ad alzare bandiera bianca per via dei crampi alla coscia destra. Tutto nasce dopo il terzo game del terzo set, quando l'azzurro decide di non sedersi al cambio di campo: da quel momento iniziano minuti di grande sofferenza per Jannik (sorretto al successivo cambio di campo dal fisioterapista Atp) fino ritiro. La ricostruzione

IL VIDEO DEL RITIRO - GLI HIGHLIGHTS DI SINNER-GRIEKSPOOR

