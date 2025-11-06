Atp Finals, alle 12 il sorteggio: le 4 fasce

A Torino, ore 12, si svolgerà il sorteggio dei gironi delle Atp Finals. Sinner e Alcaraz, inseriti in prima fascia, guideranno i raggruppamenti che portano i nomi di Bjorn Borg e Jimmy Connors. C'è Djokovic (ma scioglierà le riserve sulla partecipazione dopo Atene), resta "l'incognita ottavo" tra Auger-Aliassime e Musetti. Tutto quello che c'è da sapere
- Carlos ALCARAZ (guiderà il gruppo Jimmy Connors)
- Jannik SINNER (guiderà il gruppo Bjorn Borg)
- Alexander ZVEREV
- Novak DJOKOVIC*
- Ben SHELTON
- Taylor FRITZ
- Alex DE MINAUR
- Felix AUGER-ALIASSIME o Lorenzo MUSETTI*
- Non solo singolare, verranno sorteggiati anche i gironi del doppio che saranno intitolati a Peter Fleming e John McEnroe. Al via per il secondo anno di fila Simone Bolelli e Andrea Vavassori che saranno inseriti in quarta fascia
- 1^ FASCIA: Cash/Glasspool e Heliovaara/Patten
- 2^ FASCIA: Granollers/Zeballos e Arevalo/Pavic
- 3^ FASCIA: Skupski/Salisbury e Krawietz/Puetz
- 4^ FASCIA: BOLELLI/VAVASSORI e Harrison/King