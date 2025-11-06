Atp Finals, alle 12 il sorteggio: le 4 fasce

A Torino, ore 12, si svolgerà il sorteggio dei gironi delle Atp Finals. Sinner e Alcaraz, inseriti in prima fascia, guideranno i raggruppamenti che portano i nomi di Bjorn Borg e Jimmy Connors. C'è Djokovic (ma scioglierà le riserve sulla partecipazione dopo Atene), resta "l'incognita ottavo" tra Auger-Aliassime e Musetti. Tutto quello che c'è da sapere