Sinner parte forte: Auger battuto in due set

Sinner batte Auger Aliassime 7-5, 6-1: prima vittoria alle Atp Finals
Sinner inizia con una vittoria il suo cammino alle Atp Finals 2025: battuto 7-5, 6-1 il canadese Auger-Aliassime, numero 8 al mondo, condizionato da un problema fisico al polpaccio accusato alla fine del primo set. Per Jannik mercoledì c'è Zverev: tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
in evidenza
Sinner-Auger Aliassime, highlights Atp Finals
Sinner: "Posto speciale, contento dell'approccio di oggi"
"Sono contento di essere qui, un posto speciale per me. Ogni anno è diverso, il primo set è stata tosta poi Auger ha avuto un problema fisico. Il livello è stato alto, sono partito bene. Sono contento che ci sia anche Musetti e Bolelli/Vavassori, c'è tanta Italia e siamo contenti. Mi sono portato a casa il feeling di stare qui, ci siamo adattati. Il gruppo è difficile, tutti grandi battitori e serve tanta concentrazione. Oggi lo ero, sono contento e vediamo la prossima"
Sinner batte Auger-Aliassime 7-5, 6-1: prima vittoria alle Finals 2025
Jannik Sinner parte forte alle Atp Finals 2025: il campione in carica batte 7-5, 6-1 Auger-Aliassime in un'ora e 40' di gioco. Partita equilibrata sino alla fine del 1° set, condizionata da un problema al polpaccio sinistro del canadese. Da quel momento Jannik ha preso il largo, andando a vincere il suo primo incontro del girone. Mercoledì sfiderà Sascha Zverev, in un match che sa già di semifinale
6° game: break Sinner! 5-1 con Auger-Aliassime
Risponde bene sul rovescio Jannik, che sale 15-30, poi con la palla corta guadagna due palle break (15-40): alla seconda va a segno Sinner, che servirà per il match
Ancora massaggi al polpaccio sinistro di Auger-Aliassime nel cambio campo
5° game: Sinner tiene il servizio, 4-1 con Auger-Aliassime
Tanti errori ora nella partita: ne commette di più Auger, che conquista un 15 ma non può nulla contro un Sinner che sta lasciando le briciole nei propri turni
4° game: Auger-Aliassime tiene il servizio, 1-3 con Sinner
Auger ancora limitato nei movimenti, Jannik non si fa pregare e sale 30-40 con un'altra palla break, cancellata con la prima dal canadese. Ne salva una seconda Aliassime che poi con il servizio sblocca il punteggio nel 2° set
SI RIPRENDE! Auger in campo e al servizio
MEDICAL TIME-OUT: Ancora fisioterapista per Auger-Aliassime: problema al polpaccio sinistro
3° game: Sinner tiene il servizio, 3-0 con Auger-Aliassime
Primo doppio fallo per Jannik (15-15), che poi è costretto a rincorrere sul 15-30. Si va ai vantaggi dove Jannik la chiude e conferma il break
2° game: break Sinner! 2-0 con Auger-Aliassime
Sinner ora comanda gli scambi e buca il rivale con il passante del 15-30. Doppio fallo manda Jannik a doppia palla break (15-40): a segno l'italiano! Ma Auger sembra condizionato da quel problema fisico
1° game: Sinner tiene il servizio, 1-0 con Auger-Aliassime
Jannik sale rapidamente 40-0: lascia un solo punto ad Auger, che sembra ancora titubante nei movimenti
AL VIA IL 2° SET! Servizio Sinner
Torna in campo Auger-Aliassime, si riprende!
Auger-Aliassime ha chiesto l'intervento del fisioterapista per un problema alla gamba sinistra. Al momento il canadese è rientrato negli spogliatoi
Sinner vince il 1° set! 7-5 ad Auger-Aliassime
Buona risposta di Jannik per il primo punto in risposta (30-15), la seconda costringe il rivale all'errore (30-30). Guadagna set-point (30-40), ancora non sfruttato con un nuovo errore di dritto. Ne ha un altro Sinner e va a segno! Jannik porta a casa il 1° set 7-5 dopo quasi un'ora! Jannik che ha dominato al servizio (78% di prime in campo, 21/21 con la prima), sfruttando il terzo set poin nel 12° game. Aliassime sembra aver accusato un problema fisico e ha chiesto il supporto del fisioterapista per un problema alla gamba sinistra
11° game: Sinner tiene il servizio, 6-5 con Auger-Aliassime
Jannik ingiocabile al servizio (75% di prime in campo!): sale 40-0, chiude con un'altra prima vincente
10° game: Auger-Aliassime salva un set point, 5-5 con Sinner
Jannik parte avanti di un 15, il canadese affossa un rovescio in rete per lo 0-30. Auger ha la palla del 5-5, ma sbaglia e si va ai vantaggi. Sinner guadagna set point, annullato. Auger-Aliassime si salva ancora, chiudendo con l'ace
9° game: Sinner tiene il servizio, 5-4 con Auger-Aliassime
Jannik sbaglia una palla a rete per il 30-15, poi però non sbaglia più: Auger servirà per allungare il set
8° game: Auger-Aliassime tiene il servizio, 4-4 con Sinner
Jannik sale 0-15, Auger cerca sempre il dritto dell'azzurro in risposta e con il 7° ace sale 40-15. Chiude con un bel dritto sulla riga il canadese. Parità
7° game: Sinner tiene il servizio, 4-3 con Auger-Aliassime
Pesante il servizio di Jannik, che sale rapidamente 40-0. Game rapido per Sinner, che sta servendo alla grandissima finora
6° game: Auger-Aliassime salva due palle break, 3-3 con Sinner
Bravo Auger a coprire la rete con la volèe del 30-0, Jannik forza un errore al rivale (30-15), che poi commette doppio fallo (40-30) e viene trascinato ai vantaggi. Qui arriva la prima palla break del match, salvata. Ne ha una seconda Sinner (dopo un super recupero col dritto), ancora annullata. Con la prima Auger, già a 4 ace, si salva
5° game: Sinner tiene il servizio, 3-2 con Auger-Aliassime
Auger parte avanti di un 15, Jannik trova un paio di prime pesanti e ribalta il punteggio (30-15). Quattro punti di fila per l'azzurro, che resta avanti
4° game: Auger-Aliassime tiene il servizio, 2-2 con Sinner
Auger serve bene, commette un paio di errori che ridanno speranza a Jannik: sul 40-30 esce il recupero di Sinner. Parità
3° game: Sinner tiene il servizio, 2-1 con Auger-Aliassime
Arriva anche il primo punto in risposta di Auger sul 30-0, ma Jannik spinge benissimo da fondo campo e tiene il turno a 15
Laila Hasanovic nel box di Sinner
2° game: Auger-Aliassime tiene il servizio, 1-1 con Sinner
Rovescio lungolinea da cinema di Jannik per lo 0-15. Auger trova la prima e poi con il dritto sulla riga sale 40-15: chiude con il secondo ace
1° game: Sinner tiene il servizio, 1-0 con Auger-Aliassime
Subito avanti Jannik 30-0, con servizio-dritto e prima vincente. Solo prime per Sinner, che tiene a zero il turno senza quasi giocare
1° SET AL VIA! Servizio Sinner
Auger ha vinto il sorteggio e ha scelto di rispondere
Sorteggio effettuato, ora il riscaldamento
Ovazione incredibile per Sinner!
In campo Sinner e Auger-Aliassime!
Giudice arbitro del match sarà Ignacio Forcadell
Quasi tutto pronto alla Inalpi Arena: tra poco l’ingresso in campo dei giocatori. Il match sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW con telecronaca di Elena Pero e commento di Paolo Bertolucci.
I record delle Atp Finals
- Maggior numero di titoli (singolare): Novak Djokovic (7)
- Campione più anziano: Novak Djokovic, 36 anni, nel 2023
- Campione più giovane: John McEnroe, 19 anni, nel 1978
- Campioni n.1 del mondo che hanno vinto: Ilie Nastase (1973), Jimmy Connors (1977), Bjorn Borg (1979–80), John McEnroe (1984), Ivan Lendl (1985–87), Pete Sampras (1994, 1996–97), Lleyton Hewitt (2002), Roger Federer (2004, 2006–07), Novak Djokovic (2012, 2014–15), Andy Murray (2016) e Jannik Sinner (2024)
- Campione con ranking più basso: n.12 David Nalbandian nel 2005
- Ultimo campione di casa: Jannik Sinner a Torino nel 2024
- Maggior numero di vittorie nei match: Roger Federer (59)
L'albo d'oro delle ultime edizioni
SINGOLARE
- 2024: Jannik Sinner (Ita)
- 2023: Novak Djokovic (Srb)
- 2022: Novak Djokovic (Srb)
- 2021: Alexander Zverev (Ger)
- 2020: Daniil Medvedev
DOPPIO
- 2024: Krawietz/Puetz
- 2023: Ram/Salisbury
- 2022: Ram/Salisbury
- 2021: Herbert/Mahut
- 2020: Koolhof/Mektic
Il montepremi del torneo
Il montepremi complessivo delle Atp Finals è di 15.500.000 dollari. Quest'anno il premio per il campione imbattuto sara di 5,07 milioni di dollari: si tratta del premio più alto mai messo in palio nella storia dell'Atp. Di seguito il prize money turno per turno
SINGOLARE
- Campione imbattuto: $5.071.000
- Vittoria in finale: $2.367.000
- Vittoria in semifinale: $1.183.500
- Vittoria in ogni match del girone: $396.500
- Quota di partecipazione: $331.000
- Riserva: $155.000
DOPPIO (per squadra)
- Campioni imbattuti: $959.300
- Vittoria in finale: $356.800
- Vittoria in semifinale: $178.500
- Vittoria in ogni match del girone: $96.600
- Quota di partecipazione: $134.200
- Riserva: $51.700
Il calendario delle Atp Finals 2025
Da domenica 9 a venerdì 14 novembre (round robin)
- ore 11.30 - Doppio
- ore 14 - Singolare
- ore 18 - Doppio
- non prima delle 20.30 - Singolare
Sabato 15 novembre (semifinali)
- ore 12 - Doppio
- ore 14.30 - Singolare
- non prima delle 18 - Doppio
- non prima delle 20.30 - Singolare
Domenica 16 novembre (finali)
- ore 15 - Finale doppio
- ore 18 - Finale singolare
I primi due classificati nei gironi si qualificano per le semifinali. Il giocatore o il team primo nel Gruppo A affronta il giocatore o il team secondo nel Gruppo B e viceversa.
Il regolamento delle Atp Finals
Le Atp Finals prevedono una fase a gironi, con otto giocatori/Coppie divisi in gironi da quattro. Tutti gli incontri di singolare si giocano al meglio dei tre set, con tiebreak in tutti i parziali, compresa la finale. Tutti i match di doppio sono al meglio dei tre set, con punto secco sul 40 pari e Match Tie-break al terzo set.
Jannik oltre il tennis, capitolo 4
Per introdurre le Atp Finals, l'evento tennistico più importante che si tiene in Italia, ecco il 4° capitolo di 'Jannik, oltre il tennis', l’ormai tradizionale appuntamento con l’intervista al numero 1 del mondo realizzata dal direttore di Sky Sport Federico Ferri. Sinner ha fatto il bilancio della sua stagione: una nuova e imperdibile opportunità di scoprire sogni, obiettivi e il dietro le quinte di un campione unico
'Jannik oltre il tennis', 4° episodio: l'intervista integraleVai al contenuto
Cahill: "Se Sinner vuole, resto allenatore anche nel 2026"
Sinner: "Io e Alcaraz sappiamo che cosa ci giochiamo"
Auger-Aliassime: "Sinner? Posso prendermi la rivincita di Parigi"
Auger-Aliassime arriva alle Finals dopo una stagione da 48 vittorie e 22 sconfitte. Tre titoli per il canadese che ha trionfato a Bruxelles, Montpellier e Adelaide
Sinner-Auger Aliassime, tutti i precedenti
- 2025 - Parigi (F): Sinner b. Auger-Aliassime 6-4, 7-6
- 2025 - US Open (SF): Sinner b. Auger-Aliassime 6-1, 3-6, 6-3, 6-4
- 2025 - Cincinnati (QF): Sinner b. Auger-Aliassime 6-0, 6-2
- 2022 - Cincinnati (R16): Auger-Aliassime b. Sinner 2-6, 7-6, 6-1
- 2022 - Madrid (R16): Auger-Aliassime b. Sinner 6-1, 6-2
Auger e Sinner si ritrovano uno di fronte all’altro appena una settimana dopo la finale di Parigi, vinta da Jannik in due set, ma con un secondo parziale molto combattuto
Sinner ha una serie aperta di 26 vittorie consecutive su cemento indoor: l’ultima sconfitta dell’azzurro risale alla finale delle ATP Finals 2023 contro Novak Djokovic.
Sinner si presenta a Torino dopo i titoli a Vienna e Parigi. La conferma del grande rendimento su cemento indoor del n. 2 al mondo che ha vinto anche il Six Kings Slam.
Per Jannik non c’è in palio soltanto il titolo, ma anche il numero 1 di fine anno. Per scavalcare Alcaraz, l’azzurro dovrà vincere le ATP Finals e poi guardare i risultati del murciano.
Corsa al numero 1: cosa cambia dopo la vittoria di Alcaraz al debutto alle FinalsVai al contenuto
Sinner torna a Torino un anno dopo il trionfo 2024, primo italiano di sempre a vincere le ATP Finals. Un cammino perfetto, con il titolo conquistato da imbattuto.
Il programma su Sky Sport e NOW
SKY SPORT TENNIS (203)
- LIVE - Heliovaara/Patten vs Harrison/King
- ore 20 - Studio Atp Finals
- ore 20.30 - SINNER (Ita) vs Auger-Aliassime (Can) - Anche su Sky Sport Uno
- a seguire - Studio Atp Finals - Anche su Sky Sport Uno
- ore 23 - Atp Finals The Insider - Anche su Sky Sport Uno
Il match sarà in diretta alle 20.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti.
È il giorno di Jannik Sinner alle Atp Finals 2025. L’azzurro debutta alla Inalpi Arena contro Felix Auger-Aliassime, numero 8 al mondo.