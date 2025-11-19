Italia in Davis, alle 16 il quarto con l'Austria

Italia-Austria in Coppa Davis Finals, dove vedere la partita in tv e streamingcoppa davis
A Bologna scendono in campo gli azzurri di Filippo Volandri, campioni delle ultime due edizioni di Coppa Davis. La difesa del titolo inizierà contro l'Austria, autentica rivelazione di questa edizione. Il quarto di finale è in programma alle ore 16 in diretta su Supertennis, canale 212 del telecomando Sky
Italia-Austria, tutti i precedenti
Italia e Austria torneranno a sfidarsi in Coppa Davis dopo 35 anni. L'ultimo precedente risale a marzo 1990: nei quarti di finale del World Group, a Vienna, la selezione austriaca vinse 5-0. Gli azzurri, però, sono avanti 5-1 nei precedenti. Di seguito tutti i tie disputati
- 1990 Austria-Italia 5-0 - Vienna, quarti World Group
- 1972 Italia-Austria 5-0 - Reggio Calabria, Europa primo turno
- 1969 Italia-Austria 5-0 - Barletta, Europa quarti
- 1967 Italia-Austria 5-0 - Verona, Europa primo turno
- 1933 Italia-Austria 4-1 - Genova, Europa secondo turno
- 1930 Austria-Italia 2-3 - Vienna, Europa quarti