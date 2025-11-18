Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Coppa Davis Finals, il tabellone della fase finale di Bologna

Tennis fotogallery
7 foto

Si alza il sipario sulla Final 8 di Coppa Davis, per la prima volta ospitata in Italia, a Bologna. Si parte con Francia-Belgio, mercoledì in campo l'Italia contro l'Austria. Giovedì doppio quarto di finale, con la Spagna e la Germania di Zverev. Di seguito il tabellone completo delle Finals

ALTRE FOTOGALLERY

Coppa Davis, i convocati squadra per squadra

I CONVOCATI

Carlos Alcaraz rinuncia alle Finals di Coppa Davis con la Spagna, a a causa di un edema...

10 foto

Il tabellone delle Finals di Coppa Davis

Tennis

Si alza il sipario sulla Final 8 di Coppa Davis, per la prima volta ospitata in Italia, a...

7 foto

Sinner e l'assalto al n. 1 nel 2026: gli scenari

ranking atp

Sinner chiude il 2025 con 550 punti di distacco da Alcaraz. La corsa per il numero 1 ripartirà a...

32 foto

Sinner, è festa con il team tra risate e spumante

atp finals

Festa negli spogliatoi della Inalpi Arena per Jannik Sinner dopo il trionfo alle Atp Finals....

5 foto

L'albo d'oro della Coppa Davis

Tennis

In Coppa Davis si riparte dal titolo vinto lo scorso anno dall'Italia, il secondo consecutivo e...

16 foto

Video in evidenza

    Tennis: Ultime Notizie

    Carlos Alcaraz salta la Coppa Davis

    Tennis

    La Coppa Davis perde anche il numero 1 del mondo. Carlos Alcaraz rinuncia per infortunio alle...

    Melzer: "Assenze Sinner e Musetti? Meglio per noi"

    coppa davis

    Il capitano dell'Austria Jurgen Melzer commenta l'assenza di Sinner e Musetti alle Finals di...

    Sinner, ascolti da record su Sky per il trionfo

    atp finals

    Jannik Sinner vince un’edizione da record per le Atp Finals nella Casa dello Sport di Sky, con...