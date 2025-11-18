Il tabellone delle Finals di Coppa Davis

Si alza il sipario sulla Final 8 di Coppa Davis, per la prima volta ospitata in Italia, a Bologna. Si parte con Francia-Belgio, mercoledì in campo l'Italia contro l'Austria. Giovedì doppio quarto di finale, con la Spagna e la Germania di Zverev. Di seguito il tabellone completo delle Finals
- Francia vs Belgio
- Martedì 18 novembre, ore 16
- ITALIA vs Austria
- Mercoledì 19 novembre, ore 16
- Spagna vs Repubblica Ceca
- Giovedì 20 novembre, ore 10
- Argentina vs Germania
- Giovedì 20 novembre, non prima delle 17
- ITALIA o Austria vs Francia o Belgio
- Venerdì 21 novembre, ore 16
- Spagna o Repubblica Ceca vs Argentina o Germania
- Sabato 22 novembre, ore 12
- Domenica 23 novembre, ore 15