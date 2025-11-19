L'incredibile 2025 di Sinner è confermato dalle statistiche registrate dall'Atp. Jannik è il giocatore con più game vinti sia al servizio che in risposta (non era mai successo prima da quando vengono registrati questi dati) e ha chiuso l'anno in testa alle classifiche dell'Atp che offrono le valutazioni dei giocatori in tre categorie chiave (servizio, risposta e sotto pressione). Alcaraz insegue, indietro soprattutto nel ranking al servizio