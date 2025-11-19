Sinner o Alcaraz? I numeri di un incredibile 2025: Le statistiche in cui comanda Jannik
L'incredibile 2025 di Sinner è confermato dalle statistiche registrate dall'Atp. Jannik è il giocatore con più game vinti sia al servizio che in risposta (non era mai successo prima da quando vengono registrati questi dati) e ha chiuso l'anno in testa alle classifiche dell'Atp che offrono le valutazioni dei giocatori in tre categorie chiave (servizio, risposta e sotto pressione). Alcaraz insegue, indietro soprattutto nel ranking al servizio
- I numeri certificano un anno incredibile vissuto da Jannik Sinner: 6 titoli e 10 finali (suo record personale) su 12 tornei giocati nel 2025. A questi, però, vanno aggiunte le statistiche registrate dall'Atp;
- Sinner è il primo giocatore dal 1991 ad aver vinto più game al servizio e in risposta di tutti nello stesso anno. Inoltre ha chiuso la stagione da leader nelle classifiche dell'Atp Leaderboard che offrono valutazioni sui giocatori in tre categorie chiave: servizio, risposta e sotto pressione
- Jannik Sinner 297.4
- Giovanni Mpetshi Perricard 296.8
- Taylor Fritz 296.8
- Novak Djokovic 294.0
- Reilly Opelka 293.7
- 1° per punti vinti con la prima (79,47%)
- 1° per punti vinti con la seconda (59,06%)
- 1° per game vinti al servizio (92%)
- 1° per palle break salvate (72,32%)
- Jannik Sinner 168.6
- Carlos Alcaraz 165.2
- Alex De Minaur 158.3
- Francisco Cerundolo 157.8
- Tommy Paul 157.8
- 3° per punti vinti in risposta sulla prima (33,62%)*
- 1° per punti vinti in risposta sulla seconda (57,77%)
- 1° per game vinti in risposta (32,63%)
- Jannik Sinner 258.2
- Carlos Alcaraz 252.3
- Grigor Dimitrov 247.2
- Felix Auger-Aliassime 244.0
- Jack Draper 239.6
- 1° per palle break salvate (72,3%)
- 4° per palle break convertite (44,6%)
- 1° per tiebreak vinti (84,2%)