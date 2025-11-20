Italia-Belgio, la semifinale venerdì alle 16

Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Italia-Belgio in Coppa Davis Finals, dove vedere la partita in tv e streaming

coppa davis

Alla quarta semifinale consecutiva in Coppa Davis, l'Italia affronta il Belgio, che al debutto ha eliminato la Francia. Il match è in programma venerdì alle ore 16 in diretta su Supertennis, canale 212 del telecomando Sky

IL TABELLONE DI COPPA DAVIS

Dopo la vittoria contro l'Austria al debutto per 2-0 con le prestazioni convincenti di Matteo Berrettini e di Flavio Cobolli, l'Italia si prepara a giocare la semifinale di Coppa Davis. Gli azzurri di Filippo Volandri affronteranno il Belgio, che nei quarti di finale ha battuto con un netto 2-0 la Francia grazie ai successi di Raphael Collignon e di Zizou Bergs. La semifinale è in programma questo venerdì alle ore 16, in diretta su Supertennis, canale 212 del telecomando Sky

I precedenti

Quella di Bologna sarà l'undicesima sfida tra Italia-Belgio, con gli azzurri avanti 6-4 nei precedenti. L'ultimo incontro risale allo scorso anno, quando i ragazzi di Volandri vinsero nella fase a gironi per 2-1 grazie alla vittoria di Bolelli/Vavassori nel doppio.

  • 1950, Belgio-Italia 2-3 - Quarti Europa, Bruxelles
  • 1952, Italia-Belgio 3-1 - Finale Europa, Milano
  • 1953, Belgio-Italia 3-2 - Semifinale Europa, Bruxelles
  • 1957, Belgio-Italia 3-2 - Finale Europa, Bruxelles
  • 1959, Belgio-Italia 1-4 - 2°Turno Europa, Bruxelles
  • 1961, Belgio-Italia 2-3 - 2°Turno Europa, Bruxelles
  • 1969, Italia-Belgio 4-1 - 1°Turno Europa, Genova
  • 2000, Italia-Belgio 2-3 - Playoff World Group, Mestre
  • 2017, Belgio-Italia 3-2 - Quarti World Group, Charleroi
  • 2024, Italia-Belgio 2-1 - Fase a gironi, Bologna

Leggi anche

Tutto sul Belgio, avversario dell'Italia in Davis

Il calendario delle Final Eight di Coppa Davis

Semifinali

  • ITALIA-Belgio (venerdì 21/11, ore 16)
  • Spagna-Argentina o Germania (sabato 22/11, ore 12)

Finale

  • Domenica 23 novembre, ore 15

coppa davis

Il tabellone completo delle Finals

Tennis: Altre Notizie

Italia-Belgio, la semifinale venerdì alle 16

coppa davis

Alla quarta semifinale consecutiva in Coppa Davis, l'Italia affronta il Belgio, che al debutto ha...

Germania-Argentina LIVE: via con Struff-Etcheverry

coppa davis

Ultimo quarto di finale in programma a Bologna. La Germania affronta l'Argentina per un posto in...

Spagna in semifinale: Repubblica Ceca battuta 2-1

coppa davis

Vittoria in rimonta per la Spagna, che elimina ai quarti la Repubblica Ceca 2-1 e conquista la...

Italia in semifinale, Austria battuta 2-0

coppa davis

L'Italia è in semifinale di Coppa Davis. Ottimo debutto da parte degli azzurri che battono 2-0...

Federer entra nella Hall of fame del tennis

l'annuncio

Ennesimo riconoscimento per Roger Federer, che entra a far parte della Hall of Fame del tennis. A...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS