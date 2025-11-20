Italia-Belgio, la semifinale venerdì alle 16

Italia-Belgio in Coppa Davis Finals, dove vedere la partita in tv e streamingcoppa davis
Alla quarta semifinale consecutiva in Coppa Davis, l'Italia affronta il Belgio, che al debutto ha eliminato la Francia. Il match è in programma venerdì alle ore 16 in diretta su Supertennis, canale 212 del telecomando Sky
Dopo la vittoria contro l'Austria al debutto per 2-0 con le prestazioni convincenti di Matteo Berrettini e di Flavio Cobolli, l'Italia si prepara a giocare la semifinale di Coppa Davis. Gli azzurri di Filippo Volandri affronteranno il Belgio, che nei quarti di finale ha battuto con un netto 2-0 la Francia grazie ai successi di Raphael Collignon e di Zizou Bergs. La semifinale è in programma questo venerdì alle ore 16, in diretta su Supertennis, canale 212 del telecomando Sky.
I precedenti
Quella di Bologna sarà l'undicesima sfida tra Italia-Belgio, con gli azzurri avanti 6-4 nei precedenti. L'ultimo incontro risale allo scorso anno, quando i ragazzi di Volandri vinsero nella fase a gironi per 2-1 grazie alla vittoria di Bolelli/Vavassori nel doppio.
- 1950, Belgio-Italia 2-3 - Quarti Europa, Bruxelles
- 1952, Italia-Belgio 3-1 - Finale Europa, Milano
- 1953, Belgio-Italia 3-2 - Semifinale Europa, Bruxelles
- 1957, Belgio-Italia 3-2 - Finale Europa, Bruxelles
- 1959, Belgio-Italia 1-4 - 2°Turno Europa, Bruxelles
- 1961, Belgio-Italia 2-3 - 2°Turno Europa, Bruxelles
- 1969, Italia-Belgio 4-1 - 1°Turno Europa, Genova
- 2000, Italia-Belgio 2-3 - Playoff World Group, Mestre
- 2017, Belgio-Italia 3-2 - Quarti World Group, Charleroi
- 2024, Italia-Belgio 2-1 - Fase a gironi, Bologna
Semifinali
- ITALIA-Belgio (venerdì 21/11, ore 16)
- Spagna-Argentina o Germania (sabato 22/11, ore 12)
Finale
- Domenica 23 novembre, ore 15