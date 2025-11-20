Italia-Belgio, la semifinale venerdì alle 16

Alla quarta semifinale consecutiva in Coppa Davis, l'Italia affronta il Belgio, che al debutto ha eliminato la Francia. Il match è in programma venerdì alle ore 16 in diretta su Supertennis, canale 212 del telecomando Sky

Dopo la vittoria contro l'Austria al debutto per 2-0 con le prestazioni convincenti di Matteo Berrettini e di Flavio Cobolli, l'Italia si prepara a giocare la semifinale di Coppa Davis. Gli azzurri di Filippo Volandri affronteranno il Belgio, che nei quarti di finale ha battuto con un netto 2-0 la Francia grazie ai successi di Raphael Collignon e di Zizou Bergs. La semifinale è in programma questo venerdì alle ore 16, in diretta su Supertennis, canale 212 del telecomando Sky.