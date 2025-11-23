Sinner: "Vittoria incredibile". Musetti "È storia"

L'Italia vince la Coppa Davis 2025: le reazioni di Sinner, Musetti e non solo
Congratulazioni dal mondo dello sport e non solo per il terzo trionfo consecutivo dell'Italia in Coppa Davis. Sinner: "Complimenti per questa vittoria incredibile". Musetti: "Avete fatto la storia". Si complimenta anche Alcaraz e il presidente Mattarella invita gli azzurri al Quirinale. Tutte le reazioni social
- Il presidente del Consiglio su X: "Determinazione, talento e cuore: l’Italia trionfa ancora in Coppa Davis. Campioni!
- Le congratulazioni del presidente del Coni: "Magnifici. Il trionfo di Bologna certifica ancora una volta la leadership del tennis italiano a livello mondiale. Per la terza stagione consecutiva l'Italia sale sul tetto del mondo in Davis e per la seconda anche in Billie Jean King Cup. Complimenti al capitano, Filippo Volandri, a Lorenzo Sonego, Andrea Vavassori, Simone Bolelli e ai due protagonisti in campo Matteo Berrettini e Flavio Cobolli. Non dimenticheremo mai le emozioni di queste giornate"
- "Complimenti per questa vittoria incredibile"
- "Che bravi, avete fatto la storia"
- “Congratulazioni Italia per un’altra Coppa Davis! Molto orgoglioso dei nostri! Grandissimi!”
- "Campioni del mondo" con l'hashtag 3, quante le Davis consecutive vinte dagli azzurri