Sinner: "Vittoria incredibile". Musetti "È storia"

Congratulazioni dal mondo dello sport e non solo per il terzo trionfo consecutivo dell'Italia in Coppa Davis. Sinner: "Complimenti per questa vittoria incredibile". Musetti: "Avete fatto la storia". Si complimenta anche Alcaraz e il presidente Mattarella invita gli azzurri al Quirinale. Tutte le reazioni social

LO SPECIALE COPPA DAVIS