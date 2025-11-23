Sinner: "Vittoria incredibile". Musetti "È storia"

Offerte Black Friday
L'Italia vince la Coppa Davis 2025: le reazioni di Sinner, Musetti e non solo

Congratulazioni dal mondo dello sport e non solo per il terzo trionfo consecutivo dell'Italia in Coppa Davis. Sinner: "Complimenti per questa vittoria incredibile". Musetti: "Avete fatto la storia". Si complimenta anche Alcaraz e il presidente Mattarella invita gli azzurri al Quirinale. Tutte le reazioni social

