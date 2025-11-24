Offerte Black Friday
L'Italia vince la Coppa Davis 2025: la rassegna stampa dei giornali di oggi

15 foto

I quotidiani sportivi e non solo celebrano il terzo trionfo consecutivo dell'Italia in Coppa Davis. "Coppa nostra" titola la Gazzetta dello Sport, mentre per Tuttosport è "Fiesta". C'è spazio anche sulle prime pagine dei giornali spagnoli che parlano di una sconfitta "più che onorevole" per i ragazzi di capitan Ferrer. Di seguito le prime pagine dedicate al trionfo degli azzurri a Bologna

LO SPECIALE COPPA DAVIS

Appuntamento a gennaio: il calendario Atp 2026

Conclusa la stagione 2025 con il terzo trionfo consecutivo dell'Italia in Coppa Davis, il tennis...

12 foto

Sinner e l'assalto al n. 1 nel 2026: gli scenari

Sinner chiude il 2025 con 550 punti di distacco da Alcaraz. La corsa per il numero 1 ripartirà a...

31 foto

"Coppa nostra": il trionfo in Davis sui giornali

I quotidiani sportivi e non solo celebrano il terzo trionfo consecutivo dell'Italia in Coppa...

15 foto

Fuoriprogramma Italia: si rompe la coppa. FOTO

Dall'abbraccio tra Cobolli e Volandri dopo la vittoria contro Munar alla premiazione finale, con...

12 foto

Sinner: "Vittoria incredibile". Musetti "È storia"

Congratulazioni dal mondo dello sport e non solo per il terzo trionfo consecutivo dell'Italia in...

7 foto

    Mattarella invita l'Italtennis al Quirinale

    Dopo la vittoria della Coppa Davis contro la Spagna, il Presidente della Repubblica Sergio...

    L'Italia vince la Coppa Davis! Spagna battuta 2-0

    L’Italia conquista la Coppa Davis per il terzo anno consecutivo, battendo la Spagna 2-0....

    Italia-Spagna, la finale domenica alle 15

    Diciannove anni dopo l'ultima volta, Italia-Spagna tornano ad affrontarsi in Coppa Davis. Gli...