L'Italia vince la Coppa Davis 2025: la rassegna stampa dei giornali di oggi
I quotidiani sportivi e non solo celebrano il terzo trionfo consecutivo dell'Italia in Coppa Davis. "Coppa nostra" titola la Gazzetta dello Sport, mentre per Tuttosport è "Fiesta". C'è spazio anche sulle prime pagine dei giornali spagnoli che parlano di una sconfitta "più che onorevole" per i ragazzi di capitan Ferrer. Di seguito le prime pagine dedicate al trionfo degli azzurri a Bologna
- Coppa nostra
- Storica Davis: resta qui!
- Fiesta
- Triplete
- La terza Davis consecutiva: Italia superpotenza del tennis
- La Davis è di nuovo dell'Italia: "Super anche senza Sinner"
- La storia siamo noi
- Grande Italia: anche senza Sinner vince la terza Davis consecutiva
- Davis, poker azzurro: trionfo (alla romana) della classe operaia
- Italtennis padrona e per il terzo anno la Davis è azzurra
- L’Italia si porta a casa la Coppa Davis
- Una sconfitta più che onorevole
- La Spagna cade in finale
- L’Italia lascia la Spagna senza titolo
- L’Italia sconfigge la Spagna e conquista la sua terza Coppa Davis consecutiva