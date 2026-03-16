Alle 18 (ora italiana) è in programma il sorteggio del tabellone del Masters 1000 di Miami. Sono cinque gli italiani al via nel secondo 1000 della stagione: tra le teste di serie troviamo Sinner, Musetti, Cobolli e Darderi. Completa il quadro Matteo Berrettini. Di seguito il seeding completo e gli azzurri in gara. Il torneo sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 18 al 29 marzo

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