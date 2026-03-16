Alle 18 (ora italiana) è in programma il sorteggio del tabellone del Masters 1000 di Miami. Sono cinque gli italiani al via nel secondo 1000 della stagione: tra le teste di serie troviamo Sinner, Musetti, Cobolli e Darderi. Completa il quadro Matteo Berrettini. Di seguito il seeding completo e gli azzurri in gara. Il torneo sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 18 al 29 marzo
- Testa di serie numero 1
- Testa di serie numero 2
- Testa di serie numero 3
- Testa di serie numero 4
- Testa di serie numero 5
- Testa di serie numero 6
- Testa di serie numero 7
- Testa di serie numero 8
- Testa di serie numero 9
- Testa di serie numero 10
- Testa di serie numero 11
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- Testa di serie numero 15
- Testa di serie numero 16
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- Testa di serie numero 28
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- Testa di serie numero 31
- Testa di serie numero 32
- Matteo BERRETTINI