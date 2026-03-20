Istituto Candiolo, inaugurata la mostra fotografica "Flying Racquets" di Ray Giubilo
La Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro inaugura, nello spazio espositivo dell’Istituto di Candiolo, la mostra fotografica “Flying Racquets – Oltre la rete” di Ray Giubilo, curata e presentata da Federico Ferri, direttore di Sky Sport. L’esposizione rappresenta un viaggio visivo nel mondo del tennis professionistico attraverso le immagini scattate nei più importanti tornei internazionali degli ultimi quarant’anni. Il progetto espositivo accompagna la campagna 5X1000 della Fondazione
- 35 splendide fotografie, 35 momenti in cui un grande autore come Ray Giubilo ha fermato il tempo e lo spazio per raccontare il tennis non solo attraverso i gesti tecnici dei campioni, ma anche le luci, i colori, i dettagli e i momenti di tensione agonistica. Sono queste 35 opere d’arte fotografica le protagoniste assolute della mostra “Flying Racquets – Oltre la rete”, organizzata dalla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro e inaugurata presso lo spazio espositivo della Piazza Coperta dell’Istituto di Candiolo – IRCCS.
- Ray Giubilo, fotografo di fama internazionale, è considerato una delle figure di riferimento della fotografia sportiva contemporanea. Nato nel 1956 ad Adelaide (Australia) e cresciuto a Trieste, ha iniziato la carriera a Sydney negli anni Ottanta, per poi specializzarsi nel tennis a partire dagli Australian Open del 1989. Da allora ha documentato oltre tre decenni di tornei del Grande Slam, ATP e WTA Tour, realizzando immagini che hanno contribuito a definire l’estetica visiva del tennis moderno.
- Nel 2025 la casa editrice Allemandi ha pubblicato il volume "Flying Racquets – Oltre la rete", che raccoglie 130 fotografie scattate nei più prestigiosi tornei del mondo. La mostra nasce proprio da una selezione delle immagini contenute nel libro, disponibile presso la mostra a fronte di una donazione e prende il nome dalle racchette che, nei momenti di tensione e passione agonistica, “volano” sui campi da tennis diventando simbolo delle emozioni di questo sport.
- Tra i suoi scatti più celebri figura la fotografia realizzata agli US Open 2025 che ritrae il volto di Jasmine Paolini perfettamente incorniciato dalle corde della racchetta: un’immagine diventata virale a livello globale e premiata dalla International Tennis Federation come “Tennis Photograph of the Year”.
- Allegra Agnelli, Presidente della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, ha presentato la mostra sottolineando il legame tra sport e ricerca: “In ogni scatto di Giubilo ritroviamo la stessa determinazione che anima i nostri medici, ricercatori e pazienti. La mostra celebra inoltre il legame tra sport e ricerca, rafforzato da iniziative come “Un Ace per la Ricerca” di Intesa Sanpaolo durante le ATP Finals di Torino. Proprio come in una finale di Grande Slam, ogni traguardo della Ricerca nasce da un instancabile gioco di squadra”.