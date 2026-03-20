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Istituto Candiolo, inaugurata la mostra fotografica "Flying Racquets" di Ray Giubilo

L'INIZIATIVA fotogallery
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La Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro inaugura, nello spazio espositivo dell’Istituto di Candiolo, la mostra fotografica “Flying Racquets – Oltre la rete” di Ray Giubilo, curata e presentata da Federico Ferri, direttore di Sky Sport. L’esposizione rappresenta un viaggio visivo nel mondo del tennis professionistico attraverso le immagini scattate nei più importanti tornei internazionali degli ultimi quarant’anni. Il progetto espositivo accompagna la campagna 5X1000 della Fondazione

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