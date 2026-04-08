Esordio amaro nel Principato per Lorenzo Musetti, battuto da Valentin Vacherot con lo score di 7-6, 7-5 in poco più di due ore di gioco. Saluta il torneo anche Flavio Cobolli, superato in due set dal belga Blockx. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW BERRETTINI-MEDVEDEV, GLI HIGHLIGHTS

Il ritorno a Monte-Carlo è stato amaro per Lorenzo Musetti. Finalista un anno fa nel Principato, il carrarino è stato eliminato all’esordio dal monegasco Valentin Vacherot con il punteggio di 7-6, 7-5 dopo 2 ore e 10 minuti di gioco. È stata una partita intensa, fisica e giocata sui nervi, in cui il giocatore di casa ha saputo alzare il livello nei momenti decisivi, dimostrando i progressi e la maturità acquisita nell’ultimo anno.

La cronaca del match Musetti era partito bene, trovando subito il break in apertura, ma Vacherot ha risposto immediatamente con il controbreak nel game successivo. I rimpianti per Lorenzo sono tutti concentrati nel tiebreak, dopo tre set point annullati al servizio tra il decimo e il dodicesimo game. Salito sul 4-1, Musetti ha subito la rimonta dell’avversario, perdendo sette degli ultimi nove punti e concedendo il parziale dopo un set point non sfruttato. Nel secondo parziale Vacherot ha preso in mano l’iniziativa, trovando il break nel settimo game a zero. Quando è arrivato il momento di servire per il match, però, ha accusato un passaggio a vuoto, subendo il controbreak. Tuttavia, ha subito reagito: nel game successivo ha strappato di nuovo il servizio a un Musetti visibilmente scarico e ha chiuso l’incontro. Una sconfitta che pesa soprattutto per la classifica dell'azzurro che scivolerà almeno al nono posto del ranking Atp. Una stagione sulla terra rossa ancora lunga per Musetti, atteso la prossima settimana a Barcellona. Leggi anche Berrettini agli ottavi: Medvedev dominato 6-0, 6-0