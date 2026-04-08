Atp Monte-Carlo, i risultati degli italiani: Musetti e Cobolli eliminatiatp monte-carlo
Esordio amaro nel Principato per Lorenzo Musetti, battuto da Valentin Vacherot con lo score di 7-6, 7-5 in poco più di due ore di gioco. Saluta il torneo anche Flavio Cobolli, superato in due set dal belga Blockx. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Il ritorno a Monte-Carlo è stato amaro per Lorenzo Musetti. Finalista un anno fa nel Principato, il carrarino è stato eliminato all’esordio dal monegasco Valentin Vacherot con il punteggio di 7-6, 7-5 dopo 2 ore e 10 minuti di gioco. È stata una partita intensa, fisica e giocata sui nervi, in cui il giocatore di casa ha saputo alzare il livello nei momenti decisivi, dimostrando i progressi e la maturità acquisita nell’ultimo anno.
La cronaca del match
Musetti era partito bene, trovando subito il break in apertura, ma Vacherot ha risposto immediatamente con il controbreak nel game successivo. I rimpianti per Lorenzo sono tutti concentrati nel tiebreak, dopo tre set point annullati al servizio tra il decimo e il dodicesimo game. Salito sul 4-1, Musetti ha subito la rimonta dell’avversario, perdendo sette degli ultimi nove punti e concedendo il parziale dopo un set point non sfruttato. Nel secondo parziale Vacherot ha preso in mano l’iniziativa, trovando il break nel settimo game a zero. Quando è arrivato il momento di servire per il match, però, ha accusato un passaggio a vuoto, subendo il controbreak. Tuttavia, ha subito reagito: nel game successivo ha strappato di nuovo il servizio a un Musetti visibilmente scarico e ha chiuso l’incontro. Una sconfitta che pesa soprattutto per la classifica dell'azzurro che scivolerà almeno al nono posto del ranking Atp. Una stagione sulla terra rossa ancora lunga per Musetti, atteso la prossima settimana a Barcellona.
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Fuori Cobolli: Blockx vince in 2 set
Si ferma al secondo turno anche il cammino di Flavio Cobolli. Dopo l’esordio impegnativo contro Comesana, il romano è stato sconfitto dal belga Alexander Blockx, numero 91 del ranking ATP e proveniente dalle qualificazioni, con un doppio 6-3 in un’ora e 23 minuti. Una partita sempre in rincorsa per Cobolli che non è mai riuscito a imporre il proprio gioco contro un avversario in grande giornata. Blockx ha infatti disputato un match di alto livello per qualità e intensità, soprattutto negli scambi da fondo, mostrando anche grande lucidità nei momenti chiave. L’azzurro, invece, ha commesso numerosi errori e nel finale ha pagato anche il nervosismo, sfociato in due accese discussioni con la giudice di sedia Aurélie Tourte. La prima è arrivata nel quinto game del secondo set, quando Blockx ha vinto un punto dopo aver perso la racchetta su uno smash: Cobolli ha chiesto la video review per hindrance, ma la richiesta non è stata accolta. Il secondo episodio è avvenuto sul 30-15 dell’ultimo game, quando Blockx ha chiuso il punto con un dritto inside-out che ha sfiorato la riga: una chiamata contestata con forza dall’italiano, convinto che la palla fosse fuori. Una decisione non verificabile essendoci il sistema elettronico di chiamata, che ha ulteriormente innervosito Cobolli, il quale al termine del match non ha poi stretto la mano alla giudice di sedia.