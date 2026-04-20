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Laureus Awards 2026, Alcaraz e Sabalenka sportivi dell'anno: tutti i premi

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Tennis protagonista a Madrid nella cerimonia di premiazione dei Laureus Award 2026, che ha incoronato come sportivi dell'anno Carlos Alcaraz e Aryna Sabalenka. Spazio anche al calcio, con riconoscimenti per Lamine Yamal, Toni Kroos e il Paris Saint-Germain. Di seguito tutti i premiati dell'ultima edizione

ALCARAZ: "ROLAND GARROS? VEDIAMO, SERVE PAZIENZA"

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