Tennis protagonista a Madrid nella cerimonia di premiazione dei Laureus Award 2026, che ha incoronato come sportivi dell'anno Carlos Alcaraz e Aryna Sabalenka. Spazio anche al calcio, con riconoscimenti per Lamine Yamal, Toni Kroos e il Paris Saint-Germain. Di seguito tutti i premiati dell'ultima edizione

ALCARAZ: "ROLAND GARROS? VEDIAMO, SERVE PAZIENZA"