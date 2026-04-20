Laureus Awards 2026, Alcaraz e Sabalenka sportivi dell'anno: tutti i premi
Tennis protagonista a Madrid nella cerimonia di premiazione dei Laureus Award 2026, che ha incoronato come sportivi dell'anno Carlos Alcaraz e Aryna Sabalenka. Spazio anche al calcio, con riconoscimenti per Lamine Yamal, Toni Kroos e il Paris Saint-Germain. Di seguito tutti i premiati dell'ultima edizione
- Laureus World Sportsman of the Year Award (Sportivo dell'anno): CARLOS ALCARAZ
- Laureus World Sportswoman of the Year Award (Sportiva dell'anno): ARYNA SABALENKA
- Laureus World Team of the Year Award (Squadra dell'anno): PARIS SAINT-GERMAIN
- Laureus World Breakthrough of the Year Award (Rivelazione dell'anno): LANDO NORRIS
- Laureus World Comeback of the Year Award (Ritorno dell'anno): RORY MCLLROY
- Laureus World Sportsperson of the Year with a Disability Award (Sportivo disabile dell'anno): GABRIEL ARAUJO
- Laureus World Action Sportsperson of the Year Award (Sport d'azione): CHLOE KIM
- Laureus World Young Sportsperson of the Year Award (Giovane sportivo dell'anno): LAMINE YAMAL
- Laureus Sporting Inspiration Award (Ispirazione sportiva): TONI KROOS
- Laureus Lifetime Achievement Award (Premio alla carriera): NADIA COMANECI
- Laureus Sport for Good Award (Sport per il bene): FUTBOL MAS