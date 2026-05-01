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Novità Google: come mettere Sky Sport tra i tuoi siti preferiti

NOVITA' PER TE

Anche in Italia è arrivata una nuova funzionalità del motore di ricerca. Da ieri, giovedì 30 aprile, puoi scegliere i siti che ritieni più autorevoli che avranno poi la precedenza sul tuo schermo: ecco come fare per aggiungere Sky Sport e non perderti nessun highlights, diretta, video o intervista esclusiva

Il modo in cui leggi le notizie online è appena cambiato. Ieri, giovedì 30 aprile, Google ha ufficialmente lanciato anche in Italia una nuova funzionalità che restituisce a te lettore il controllo totale sulle tue ricerche quotidiane. Da oggi puoi selezionare le tue fonti di informazione preferite per la sezione ‘Notizie principali’ del motore di ricerca e per il feed di Google News. Un aggiornamento fondamentale per fare ‘ordine’ tra ciò che vuoi leggere davvero sul web.
Per avere la Casa dello Sport sempre accanto a te bastano pochi secondi e non perderai mai gli highlights, una diretta del tuo sport preferito, una breaking news.

Scegli le tue fonti: la nuova funzionalità di Google

Come spiegato dal blog ufficiale di Google, l’algoritmo fa un passo indietro per dare priorità alle tue scelte. Tramite l’apposita funzione segui (segnalata dall’icona di una stellina) puoi dire esplicitamente al motore di ricerca quali testate giornalistiche ritieni più autorevoli. Aggiungendo Sky Sport alla tua lista, i nostri highlights, le nostre dirette, i nostri video e le interviste esclusive avranno la precedenza sul tuo schermo, sia che tu stia navigando da browser, dall'app sul telefono, sia che tu stia usando il Pc.

Come aggiungere Sky Sport: la guida per smartphone e PC

Per iniziare, basta cercare sul motore di ricerca un argomento di attualità o un personaggio sportivo. Per esempio "Jannik Sinner". Cliccando sulla stellina che ti appare accanto a ‘notizie principali', si aprirà un menù. Digitando "Sky Sport", sei a bordo, accanto a noi. La Casa dello Sport è sempre con te.

Ecco cosa fare

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