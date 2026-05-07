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Sinner-mania a Roma: la giornata tra selfie, sorrisi e l'amore dei tifosi

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FOTO: @atptour - X

Prima giornata al Foro Italico per Jannik Sinner, che si prepara al debutto agli Internazionali BNL d'Italia questo sabato. Dalla straordinaria accoglienza al suo arrivo, al selfie con i tantissimi tifosi fino all'allenamento: qui le foto più belle della giornata del numero 1 al mondo. Gli Internazionali BNL d'Italia sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

SINNER A SKY: "SEMBRARE IMBATTIBILE NON MI SPAVENTA"

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