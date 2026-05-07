Sinner-mania a Roma: la giornata tra selfie, sorrisi e l'amore dei tifosi
Prima giornata al Foro Italico per Jannik Sinner, che si prepara al debutto agli Internazionali BNL d'Italia questo sabato. Dalla straordinaria accoglienza al suo arrivo, al selfie con i tantissimi tifosi fino all'allenamento: qui le foto più belle della giornata del numero 1 al mondo. Gli Internazionali BNL d'Italia sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
- Arrivato nel primo pomeriggio al Foro Italico, Jannik Sinner è stato accolto da una folla impressionante di tifosi, impazienti di avere un autografo e di scattare una foto con il tennista azzurro.
- Prima dell'allenamento, l'immancabile selfie con i tifosi dal ponte del Centrale.
- E poi tutti in campo per il primo allenamento di Jannik al Foro Italico.