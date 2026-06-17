Sinner volerà giovedì a Londra, a dieci giorni dall'inizio dei Championships che potrete seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 29 giugno al 12 luglio. Jannik si è preparato in questi giorni a Monte-Carlo e giocherà un torneo di esibizione a Londra prima dell'esordio a Wimbledon, fissato per lunedì 29 sul Centrale dell'All England Club
Sta per iniziare la missione Wimbledon di Jannik Sinner. Il numero 1 del mondo e campione in carica dei Championships partirà giovedì per Londra, a dieci giorni dal via del torneo, in programma dal 29 giugno e visibile in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Sinner avrà così oltre una settimana per ritrovare il feeling con i campi in erba dell'All England Club, dove dodici mesi fa scrisse una pagina di storia dello sport italiano, diventando il primo italiano a conquistare Wimbledon in 138 edizioni, superando in finaleCarlos Alcaraz che quest'anno sarà assente sui prati inglesi.
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La preparazione verso Wimbledon
Dopo alcuni giorni di riposo post Roland Garros, Sinner è tornato ad allenarsi a Monte-Carlo insieme al suo team. Il numero 1 del mondo ha ripreso il lavoro sui campi in cemento del Principato, condividendo gli allenamenti, tra gli altri, con Holger Rune, impegnato nel percorso di recupero dopo il grave infortunio dello scorso autunno, e con il giovane classe 2008 Filippo Alfano, attuale n. 52 del ranking junior. Proprio durante una sessione con il 17enne, seguito dal Piatti Tennis Center, Sinner è stato immortalato sorridente, con coach Darren Cahill sullo sfondo. A differenza degli ultimi anni, Sinner aveva scelto già prima del Roland Garros di non giocare alcun torneo ufficiale sull'erba prima di Wimbledon. L’unico appuntamento alla vigilia dei Championships sarà il Giorgio Armani Tennis Classic, esibizione in programma all’Hurlingham Club dal 23 al 27 giugno, alla quale prenderanno parte anche Flavio Cobolli e Luciano Darderi.
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Il debutto sul Centrale
L’esordio di Jannik Sinner a Wimbledon è in programma per lunedì 29 giugno alle 14.30. Come vuole la tradizione, infatti, sarà il campione in carica ad aprire il programma sul Campo Centrale dell’All England Club, un onore che quest’anno spetterà al tennista azzurro. Sinner scoprirà il suo percorso nel torneo venerdì 26 giugno, giorno del sorteggio del tabellone principale. Da quel momento inizierà ufficialmente la sua difesa del titolo.