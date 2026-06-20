Wta Eastbourne, il tabellone: tornano Paolini e Cocciarettowta eastbourne
Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto tornano in campo a Eastbourne, ultima "tappa" prima di Wimbledon. Per la toscana primo turno insidioso con la tedesca Maria; la marchigiana, invece, attende una qualificata. Nel maschile c'è Bellucci che debutterà con Humbert. Il torneo di Eastbourne sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 22 al 27 giugno
Eastbourne sarà la tappa di avvicinamento a Wimbledon per Jasmine Paolini. Dopo le lacrime del Roland Garros e i problemi al piede che hanno condizionato il suo rendimento, la toscana giocherà le prime partite stagionali sull'erba nel Wta 250 inglese. Testa di serie numero 1, Paolini avrà un esordio impegnativo contro un'esperta della superficie come Tatjana Maria, semifinalista ai Championships nel 2022 e campionessa lo scorso anno al Queen's. Non solo Paolini, al via del torneo di Eastbourne ci sarà anche Elisabetta Cocciaretto che attende una giocatrice proveniente dalle qualificazioni. Le due azzurre potrebbero incrociarsi nei quarti di finale.
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Wta Eastbourne, il primo turno delle italiane
- [1] PAOLINI (Ita) vs Maria (Ger)
- Q vs [8] COCCIARETTO (Ita)
I potenziali quarti di finale
- [1] PAOLINI (Ita) vs [8] COCCIARETTO (Ita)
- [3] Ostapenko (Lat) vs [5] Siegemund (Ger)
- [6] Tjen (Ina) vs [4] Krejcikova (Cze)
- [7] Kessler (Usa) vs [2] Keys (Usa)
Atp Eastbourne: c'è Bellucci-Humbert
Nel torneo maschile di Eastbourne, invece, l'unico italiano per ora in tabellone Mattia Bellucci. Reduce dalle ottime prestazioni a Stoccarda e Halle, il lombardo affronterà all'esordio il francese Ugo Humbert, testa di serie n. 6. Tra loro non ci sono precedenti: sarà un confronto inedito. A Bellucci potrebbe aggiungersi anche Matteo Arnaldi che domenica giocherà il round decisivo delle qualificazioni con il britannico Samuel.