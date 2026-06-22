Non conosciamo ancora gli avversari (il primo lo scopriremo nel sorteggio del tabellone di venerdì) ma sappiamo invece già i giorni in cui vedremo in campo Jannik Sinner a Wimbledon. Questo perché il vincitore della scorsa edizione, come da tradizione, è previsto che apra il programma del primo giorno sul Centrale (lunedì 29 giugno alle 14.30). Poi giocherà ogni due giorni. Di seguito tutte le date dei match che potrete vedere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW