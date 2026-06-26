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Wimbledon 2026, le partite del primo turno: Sinner gioca lunedì (e conosciamo l'orario)

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Jannik Sinner farà il suo debutto a Wimbledon nella giornata di lunedì 29 giugno alle ore 14.30 sul Centrale. Sempre lunedì giocherà la parte alta del tabellone con Darderi, Djokovic, Fonseca e Jodar principali protagonisti. Martedì, invece, la parte bassa con Berrettini-Wawrinka e ben sette italiani tra maschile e femminile in campo. Qui il calendario del primo turno dei Championship, da seguire dal 29 giugno al 12 luglio su Sky Sport e in streaming su NOW

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