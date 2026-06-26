Wimbledon 2026, le partite del primo turno: Sinner gioca lunedì (e conosciamo l'orario)
Jannik Sinner farà il suo debutto a Wimbledon nella giornata di lunedì 29 giugno alle ore 14.30 sul Centrale. Sempre lunedì giocherà la parte alta del tabellone con Darderi, Djokovic, Fonseca e Jodar principali protagonisti. Martedì, invece, la parte bassa con Berrettini-Wawrinka e ben sette italiani tra maschile e femminile in campo. Qui il calendario del primo turno dei Championship, da seguire dal 29 giugno al 12 luglio su Sky Sport e in streaming su NOW
- Lunedì 29 giugno alle 14.30 sul Centrale
- Come da tradizione, il campione in carica del torneo apre il programma degli incontri sul campo più importante
- Lunedì 29 giugno, orario da definire
- Lunedì 29 giugno, orario da definire
- Martedì 30 giugno, orario da definire
- Martedì 30 giugno, orario da definire
- Martedì 30 giugno, orario da definire
- Martedì 30 giugno, orario da definire
- Martedì 30 giugno, orario da definire
- Martedì 30 giugno, orario da definire
- Martedì 30 giugno, orario da definire
- [7] Djokovic (Srb) vs Wu (Chn)
- [23] Jodar (Esp) vs [WC] Gill (Gbr)
- [3] Auger-Aliassime (Can) vs Shevchenko (Kaz)
- [26] Norrie (Gbr) vs [Q] Zheng (Usa)
- [12] Rublev vs [Q] Safiullin
- [24] Fonseca (Bra) vs Bautista Agur (Esp)
- [1] Sabalenka vs [Q] Kostovic (Srb)
- [14] Osaka (Jpn) vs Jacquemot (Fra)
- [5] Andreeva vs Linette (Pol)
- [4] Pegula (Usa) vs Vidmanova (Cze)
- [7] Gauff (Usa) vs Korpatsch (Ger)
- [2] Zverev (Ger) vs Blockx (Bel)
- [6] Fritz (Usa) vs Draper (Gbr)
- [5] De Minaur (Aus) vs Burruchaga (Arg)
- [15] Mensik (Cze) vs [WC] Samuel (Gbr)
- [20] Fils (Fra) vs Collignon (Bel)
- [4] Shelton (Usa) vs [Q] Virtanen (Fin)
- [10] Bublik (Kaz) vs Kokkinakis (Aus)
- [WC] Serena Williams vs Joint (Aus)
- [2] Rybakina (Kaz) vs Boisson (Fra)
- [3] Swiatek (Pol) vs Townsend (Usa)
- [6] Anisimova (Usa) vs [Q] Gjorcheska
- [8] Svitolina (Ukr) vs Snigur (Ukr)
- [23] Navarro (Usa) vs Badosa (Esp)
- [12] Kostyuk (Ukr) vs Podoroska (Arg)