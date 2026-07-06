A Wimbledon continua la meravigliosa favola di Arthur Fery. Il britannico, wild card ai Championships e numero 114 al mondo, ha battuto Grigor Dimitrov per 7-5, 3-6, 4-6, 6-4, 7-6 al termine di una partita pazzesca e dalla durata di quattro ore. Un'altra vittoria al supertiebreak del quinto set per Fery (era già successo nel turno precedente contro Bergs), che ha recuperato anche un break di svantaggio nel quarto parziale. Sarà il britannico a sfidare Flavio Cobolli per un posto in semifinale a Wimbledon. Ai quarti di finale anche Taylor Fritz. L'americano, numero 7 al mondo e semifinalista nel 2025, ha sconfitto Alexander Bublik con il punteggio di 7-6, 6-4, 6-4 conquistando l'ottavo quarto di finale in uno Slam. Sfiderà il vincente del match tra Zverev e Lehecka. Tra le donne avanzano l'ucraina Kostyuk, che sfiderà la nostra Jasmine Paolini e la belga Mertens, che se la vedrà mercoledì con Noskova.

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