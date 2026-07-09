Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

Wimbledon, i risultati di oggi: Muchova in finale

wimbledon

La prima finalista di Wimbledon è Karolina Muchova, che ha sconfitto in tre set (6-2, 1-6, 7-6) l'americana Coco Gauff. Sfiderà la vincente del match tra Kostyuk e Noskova. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

DOVE VEDERE SINNER-DJOKOVIC

La prima volta in finale a Wimbledon di Karolina Muchova. La tennista ceca ha sconfitto Coco Gauff per 6-2, 1-6, 7-6 in due ore e 38 minuti di gioco. Una partita divisa in più parti: nel primo set c'è stato il totale controllo di Muchova, che con due break di vantaggio ha chiuso con un netto 6-2. Micidiale la reazione di Gauff, che in 36 minuti ha portato a casa il secondo parziale per 6-1. Inevitabile il terzo e decisivo set, in cui Gauff ha dovuto cancellare due palle break nel quarto game, così come Muchova nel nono (che avrebbero portato l'americana a servire per chiudere il match). E si arriva così al super tiebreak, giocato a livelli altissimi da entrambe le giocatrici: a vincerlo è stata la ceca con il parziale di 12-10 dopo aver anche annullato un match point. Per Muchova si tratta della seconda finale Slam, dopo quella giocata al Roland Garros nel 2023. Grazie a questo successo la testa di serie numero 10 sale al 4° posto nella Race stagionale. 

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Tennis: Altre Notizie

L'allenamento di Sinner verso la semifinale

wimbledon

Poco meno di un'ora e mezza di allenamento ad Aorangi Park per Jannik Sinner alla vigilia della...

Sinner-Djokovic sarà la 2^ semifinale di venerdì

wimbledon

La semifinale tra Jannik Sinner e Novak Djokovic è programmata venerdì come secondo match dalle...

Alcaraz obiettivo Montreal: allenamenti da lunedì?

dalla spagna

Come riportato dal quotidiano murciano La Verdad, Alcaraz si sottoporrà venerdì a un controllo...

Oggi le semifinali femminili: il programma su Sky

wimbledon

È il giorno delle semifinali del torneo femminile a Wimbledon: apre il programma sul Centrale la...

Cobolli si ferma ai quarti: Fery vince in tre set

wimbledon

Si ferma ai quarti il cammino di Flavio Cobolli, battuto per la seconda volta in stagione dal...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS