La prima finalista di Wimbledon è Karolina Muchova, che ha sconfitto in tre set (6-2, 1-6, 7-6) l'americana Coco Gauff. Sfiderà la vincente del match tra Kostyuk e Noskova. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

La prima volta in finale a Wimbledon di Karolina Muchova. La tennista ceca ha sconfitto Coco Gauff per 6-2, 1-6, 7-6 in due ore e 38 minuti di gioco. Una partita divisa in più parti: nel primo set c'è stato il totale controllo di Muchova, che con due break di vantaggio ha chiuso con un netto 6-2. Micidiale la reazione di Gauff, che in 36 minuti ha portato a casa il secondo parziale per 6-1. Inevitabile il terzo e decisivo set, in cui Gauff ha dovuto cancellare due palle break nel quarto game, così come Muchova nel nono (che avrebbero portato l'americana a servire per chiudere il match). E si arriva così al super tiebreak, giocato a livelli altissimi da entrambe le giocatrici: a vincerlo è stata la ceca con il parziale di 12-10 dopo aver anche annullato un match point. Per Muchova si tratta della seconda finale Slam, dopo quella giocata al Roland Garros nel 2023. Grazie a questo successo la testa di serie numero 10 sale al 4° posto nella Race stagionale.