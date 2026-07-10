Carlos Alcaraz torna a mostrarsi con una racchetta su un campo d a tennis. Lo ha fatto con un post sul suo profilo Instagram in cui lo spagnolo ha condiviso foto e video di allenamento nella sua accademia di El Palmar, accompagnando le immagini con un messaggio che lascia spazio all'ottimismo: " Sulla buona strada ".

Perché Alcaraz si allena con una racchetta senza corte e col telaio tagliato

Dalle foto e dai video avrete notato che in alcuni casi la racchetta usata da Alcaraz era priva di corde e mancava di un pezzo di telaio. Il motivo è che questo tipo di allenamento permette di simulare il movimento completo senza l'impatto con la palla e dunque con minori vibrazioni. Eliminando l'impatto, il giocatore può aumentare gradualmente il volume di lavoro senza sottoporre l'articolazione a uno stress eccessivo. È una pratica utilizzata soprattutto nelle fasi di rientro da un infortunio al polso o all'avambraccio. Molti tennisti eseguono sequenze di colpi a vuoto per ritrovare timing, fluidità e memoria muscolare. Una racchetta senza corde o con corde tagliate rende l'attrezzo leggermente diverso nelle sensazioni e aiuta a concentrarsi esclusivamente sul gesto tecnico.