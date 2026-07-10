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Alcaraz, l'allenamento a 3 mesi dall'infortunio: "Sulla buona strada". Ma salta Montreal

Tennis

Le parole e le immagini Carlos Alcaraz, che si dice sulla via del recupero dall'infortunio al polso che lo tiene lontano dai campi da tennis dallo scorso aprile. Ma il campione spagnolo non tornerà a giocare da inizio agosto a Montreal, dove non risulta iscritto

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Carlos Alcaraz torna a mostrarsi con una racchetta su un campo d a tennis. Lo ha fatto con un post sul suo profilo Instagram in cui lo spagnolo ha condiviso foto e video di allenamento nella sua accademia di El Palmar, accompagnando le immagini con un messaggio che lascia spazio all'ottimismo: "Sulla buona strada".

Perché Alcaraz si allena con una racchetta senza corte e col telaio tagliato

Dalle foto e dai video avrete notato che in alcuni casi la racchetta usata da Alcaraz era priva di corde e mancava di un pezzo di telaio. Il motivo è che questo tipo di allenamento permette di simulare il movimento completo senza l'impatto con la palla e dunque con minori vibrazioni. Eliminando l'impatto, il giocatore può aumentare gradualmente il volume di lavoro senza sottoporre l'articolazione a uno stress eccessivo. È una pratica utilizzata soprattutto nelle fasi di rientro da un infortunio al polso o all'avambraccio. Molti tennisti eseguono sequenze di colpi a vuoto per ritrovare timing, fluidità e memoria muscolare. Una racchetta senza corde o con corde tagliate rende l'attrezzo leggermente diverso nelle sensazioni e aiuta a concentrarsi esclusivamente sul gesto tecnico

L'entry list di Montreal e i prossimi passi

Un aggiornamento che rassicura i tifosi dopo la notizia dell'assenza dall'entry list del Masters 1000 di Montreal, in programma dal 2 al 13 agosto. La prossima finestra utile per rivederlo in gara sarebbe il Masters 1000 di Cincinnati, in programma dal 13 al 23 agosto, l’ultimo grande evento prima dello US Open. Ma dall’intensità dell’allenamento mostrato sui social si intuisce che la data del rientro non sia imminente. Una scelta in linea con la strategia di massima prudenza adottata dal suo team dopo l'infortunio al polso destro che lo tiene fermo dallo scorso aprile. 

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La visita di controllo al polso

Intanto, secondo le ultime indiscrezioni riportate dai media spagnoli, la visita di controllo inizialmente prevista per questo venerdì sarebbe stata rinviata di qualche giorno. Un aggiornamento che non sembra legato a particolari preoccupazioni sul recupero, ma piuttosto alla volontà di proseguire il programma già stabilito e valutare il polso con qualche giorno in più di lavoro alle spalle

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