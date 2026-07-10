Wimbledon 2026, non solo Sinner-Djokovic: sfilata di vip sul Centrale. FOTO
Giornata di semifinali maschili ai Championships, spettacolo imperdibile anche per le tante celebrità presenti sul Centrale. Non sono mancati protagonisti del cinema come Dustin Hofmann, Keira Knightley e Hugh Laurie, noto interprete nella serie tv 'Dr. House - Medical Division'. E poi le star della moda e dello sport come Van Dijk ed Ekitiké insieme a Ron Dennis. Ecco la sfilata degli spettatori più famosi a Wimbledon
- Iniziamo con le star del cinema: ecco Dustin Hoffman insieme alla moglie Lisa
- L'attrice Keira Knightley accompagnata dal marito, il musicista James Righton
- Un'altra star di Hollywood: Benedict Cumberbatch
- Ricordate Hugh Laurie? L'attore inglese è diventato popolarissimo per la sua interpretazione del Dr. House nell'omonima serie televisiva
- Il regista cinematografico Baz Luhrmann accanto ad Anna Wintour, editrice britannica a lungo direttrice del mensile 'Vogue America'
- Al loro fianco lo stilista Tom Ford e l'attore George MacKay
- Damian Lewis, attore britannico
- Altre personalità dal cinema: Rachel Benaissa e Martin Freeman
- A Wimbledon vinse il suo unico titolo Slam nel 1987: ecco Pat Cash
- Virgil Van Dijk, difensore del Liverpool e della Nazionale olandese
- Suo compagno al Liverpool è Hugo Ekitiké, attaccante assente ai Mondiali con la Francia per infortunio
- Ron Dennis, una vita in McLaren dove è stato fondatore, proprietario e presidente
- Il Principe Michael di Kent con la produttrice televisiva Jemima Khan
- Cliff Richard, popolarissimo musicista nel Regno Unito