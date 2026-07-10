Giornata di semifinali maschili ai Championships, spettacolo imperdibile anche per le tante celebrità presenti sul Centrale. Non sono mancati protagonisti del cinema come Dustin Hofmann, Keira Knightley e Hugh Laurie, noto interprete nella serie tv 'Dr. House - Medical Division'. E poi le star della moda e dello sport come Van Dijk ed Ekitiké insieme a Ron Dennis. Ecco la sfilata degli spettatori più famosi a Wimbledon

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