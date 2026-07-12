Non poteva certo mancare la Famiglia Reale inglese alla finalissima di Wimbledon. A supporto di Sinner presenti sia il ministro per lo sport Andrea Abodi che il presidente del Coni Luciano Buonfiglio. Dalla parte del tedesco Zverev anche il Cancelliere Merz. Poi ex campioni dello sport, musica, Hollywood e tanto altro… La finale è live ora su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW
- Da sinistra: il cancelliere tedesco Merz con la moglie, l'ex giocatore di hockey Mark Precious, il Principe William e il Principe George
- La principessa Kate
- Le Principesse Kate e Charlotte
- Royal Family al completo
- Il ministro per lo sport Andrea Abodi. Presente anche il presidente del Coni Luciano Buonfiglio
- A seguito del tedesco Zverev c'è il Cancelliere Friedrich Merz
- Stefan Edberg, campione a Wimbledon nel 1988 e nel 1990
- John McEnroe, campione a Wimbledon nel 1981, 1983 e 1984.
- J.Lo, c'è Jennifer Lopez. Nello scatto anche l'attore Tom Hiddleston.
- L'attore Dustin Hoffman
- L'attore Ben Stiller
- L'attore Rami Malek
- A sinistra Anna Wintour, storica ex direttrice di Vogue, in mezzo Nicole Kidman, a destra Sienna Miller