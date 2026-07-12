Non poteva certo mancare la Famiglia Reale inglese alla finalissima di Wimbledon. A supporto di Sinner presenti sia il ministro per lo sport Andrea Abodi che il presidente del Coni Luciano Buonfiglio. Dalla parte del tedesco Zverev anche il Cancelliere Merz. Poi ex campioni dello sport, musica, Hollywood e tanto altro… La finale è live ora su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

SINNER-ZVEREV LIVE - IL FILM DELLA FINALE