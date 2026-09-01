Naomi Osaka ormai ci ha abituato con i suoi outfit personalizzati. Anche in occasione del debutto agli US Open contro la russa Zakharova, la giapponese si è presentata in campo in abito lungo e bianco, quasi da sposa, per poi sfoggiare un completo nero con fascetta, treccina e gonna in pelle in onore di Allen Iverson. Guarda nella gallery il look di Naomi. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, tutte le partite in contemporanea live su Diretta Tennis (canale Sky 206)

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