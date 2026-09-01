Naomi Osaka, il look della tennista giapponese agli US Open. FOTO
Naomi Osaka ormai ci ha abituato con i suoi outfit personalizzati. Anche in occasione del debutto agli US Open contro la russa Zakharova, la giapponese si è presentata in campo in abito lungo e bianco, quasi da sposa, per poi sfoggiare un completo nero con fascetta, treccina e gonna in pelle in onore di Allen Iverson. Guarda nella gallery il look di Naomi. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, tutte le partite in contemporanea live su Diretta Tennis (canale Sky 206)
- Naomi Osaka stupisce ancora: per il suo esordio sull'Arthur Ashe contro la russa Zhakarova agli US Open, la giapponese ha sfoggiato un look che non è passato inosservato
- Uscita in abito lungo e bianco come un vestito da sposa, ha poi indossato un completo nero con gonna in pelle, fascetta e treccine in onore di Allen Iverson