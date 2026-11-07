Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover

Gael Monfils nuovo capitano della Francia in Coppa Davis

Tennis

A pochi giorni dall'addio al tennis a Parigi, Gael Monfils riparte dalla Coppa Davis. L'ex tennista è stato nominato nuovo capitano della Francia: prenderà il posto di Paul-Henri Mathieu. "Orgoglioso di questo incarico - le prime parole di Monfils - Voglio costruire un progetto collettivo"

SHELTON-VAN ASSCHE LIVE

Nuova avventura per Gael Monfils, appena pochi giorni dopo il ritiro avvenuto davanti al pubblico di casa a Parigi. L'ex tennista è stato nominato capitano della Francia in Coppa Davis: prenderà il posto di Paul-Henri Mathieu, che ha guidato la squadra transalpina negli ultimi tre anni. Come annunciato dalla federtennis francese (FFT), Monfils avrà al suo fianco Gilles Simon e Richard Gasquet "che lo affiancheranno nella sua missione e contribuiranno a creare le migliori condizioni per il raggiungimento dei risultati sportivi". "È un orgoglio immenso diventare capitano della Francia - le prime parole di Gael Monfils - La maglia blu rappresenta tanto per me. Voglio costruire un vero e proprio progetto collettivo e creare la dinamica che ci permetterà di vincere titoli insieme".

Leggi anche

Parigi saluta Monfils: "Au revoir leggenda"

I numeri di Monfils in Coppa Davis

Monfils ha vestito per dieci anni la maglia della nazionale francese: la prima volta risale al 2009 (contro l'Olanda), mentre l'ultimo match disputato in Davis è datato novembre 2019 contro il Giappone. In totale 14 tie giocati, con un bilancio di 12 vittorie e 3 sconfitte. A lui il compito di risollevare una squadra che negli ultimi anni ha faticato a trovare risultati importanti: l'ultimo trionfo risale al 2017, mentre nel 2018 la Francia ha giocato la sua ultima finale. "Siamo molto felici dell’arrivo di Gaël alla guida della squadra francese - le parole di Gilles Moretton, presidente della federtennis francese - Siamo convinti che la sua energia contagiosa e il suo entusiasmo saranno preziosi punti di forza per sostenere le ambizioni del tennis francese. Desidero inoltre rendere omaggio al lavoro svolto da Paul-Henri Mathieu, che ha permesso, tra le altre cose, alla nostra squadra di ritrovare la Final 8 della Coppa Davis".

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Tennis: Altre Notizie

Semifinali a Parigi: il programma di oggi su Sky

Tennis

Alla Plenitude Arena si giocano le semifinali dell'ultimo Masters 1000 dell'anno: prima...

Alcaraz, che rimonta: Fritz ko dopo quasi 3 ore

ATP PARIGI

Carlos Alcaraz vince una partita stellare contro Taylor Fritz, battuto in rimonta dopo quasi tre...

Alcaraz-Fritz, che scambio: è il punto dell'anno

atp parigi

In una sfida incredibile, durata quasi tre ore, la partita tra Alcaraz e Fritz svolta nel nono...

Alcaraz e Fritz soccorrono una raccattapalle

Tennis

Nel VIDEO l'episodio che ha coinvolto una raccattapalle, infortunatasi alla caviglia durante il...

Shelton in semifinale: sfiderà Van Assche

atp parigi

Ben Shelton supera il connazionale Tommy Paul e centra la prima semifinale in carriera a Parigi....
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS