Nuova avventura per Gael Monfils , appena pochi giorni dopo il ritiro avvenuto davanti al pubblico di casa a Parigi. L'ex tennista è stato nominato capitano della Francia in Coppa Davis: prenderà il posto di Paul-Henri Mathieu, che ha guidato la squadra transalpina negli ultimi tre anni. Come annunciato dalla federtennis francese (FFT), Monfils avrà al suo fianco Gilles Simon e Richard Gasquet "che lo affiancheranno nella sua missione e contribuiranno a creare le migliori condizioni per il raggiungimento dei risultati sportivi". "È un orgoglio immenso diventare capitano della Francia - le prime parole di Gael Monfils - La maglia blu rappresenta tanto per me. Voglio costruire un vero e proprio progetto collettivo e creare la dinamica che ci permetterà di vincere titoli insieme ".

I numeri di Monfils in Coppa Davis

Monfils ha vestito per dieci anni la maglia della nazionale francese: la prima volta risale al 2009 (contro l'Olanda), mentre l'ultimo match disputato in Davis è datato novembre 2019 contro il Giappone. In totale 14 tie giocati, con un bilancio di 12 vittorie e 3 sconfitte. A lui il compito di risollevare una squadra che negli ultimi anni ha faticato a trovare risultati importanti: l'ultimo trionfo risale al 2017, mentre nel 2018 la Francia ha giocato la sua ultima finale. "Siamo molto felici dell’arrivo di Gaël alla guida della squadra francese - le parole di Gilles Moretton, presidente della federtennis francese - Siamo convinti che la sua energia contagiosa e il suo entusiasmo saranno preziosi punti di forza per sostenere le ambizioni del tennis francese. Desidero inoltre rendere omaggio al lavoro svolto da Paul-Henri Mathieu, che ha permesso, tra le altre cose, alla nostra squadra di ritrovare la Final 8 della Coppa Davis".