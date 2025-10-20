Esplora tutte le offerte Sky
Coppa Davis 2025, i convocati delle squadre partecipanti alle Finals di Bologna

coppa davis fotogallery
9 foto

Alcaraz, Zverev, Berrettini, Musetti: sono solo alcuni dei 'big' attesi per le Finals di Coppa Davis, in programma a Bologna dal 18 al 23 novembre. Ecco la lista dei convocati dei capitani delle otto squadre che si contenderanno l'insalatiera d'argento

I CONVOCATI DELL'ITALIA: NON C'E' SINNER

