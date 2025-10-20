Coppa Davis 2025, i convocati delle squadre partecipanti alle Finals di Bologna
Alcaraz, Zverev, Berrettini, Musetti: sono solo alcuni dei 'big' attesi per le Finals di Coppa Davis, in programma a Bologna dal 18 al 23 novembre. Ecco la lista dei convocati dei capitani delle otto squadre che si contenderanno l'insalatiera d'argento
- Ugo Humbert
- Arthur Rinderknech
- Benjamin Bonzi
- Pierre-Hugues Herbert
- Zizou Bergs
- Raphael Collignon
- Sander Gille
- Joran Vliegen
- Lorenzo Musetti
- Flavio Cobolli
- Matteo Berrettini
- Simone Bolelli
- Andrea Vavassori
- Filip Misolic
- Jurij Rodionov
- Lukas Neumayer
- Lucas Miedler
- Alexander Erler
- Carlos Alcaraz
- Jaume Munar
- Pedro Martinez
- Marcel Granollers
- Jiri Lehecka
- Jakub Mensik
- Tomas Machac
- Vit Kopriva
- Adam Pavlasek
- Francisco Cerundolo
- Tomas Martin Etcheverry
- Francisco Comesana
- Horacio Zeballos
- Andres Molteni
- Alexander Zverev
- Jan-Lennard Struff
- Yannick Hanfmann
- Kevin Krawietz
- Tim Puetz
- Martedì 18 novembre (16:00): Francia vs Belgio
- Mercoledì 19 novembre (16:00): Italia vs Austria
- Giovedì 20 novembre (10:00): Spagna vs Repubblica Ceca
- Giovedì 20 novembre (non prima delle 17:00): Argentina vs Germania
- Venerdì 21 novembre (16:00): Francia/Belgio vs Italia/Austria
- Sabato 22 novembre (12:00): Spagna/Rep.Ceca vs Argentina/Germania
- Domenica 23 novembre (15:00)