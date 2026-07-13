Wimbledon, i privilegi dei campioni: i diritti a vita dei vincitori del torneo
Campione di Wimbledon nelle ultime due edizioni, Sinner ha acquisito dallo scorso anno lo status di socio onorario dell'All England Club. Jannik ha una serie di privilegi a vita: dall'accesso alle strutture durante l'anno (anche al di fuori del periodo del torneo), a due posti a vita riservati sul Centre Court. Ecco di quali vantaggi potrà godere il vincitore dei Championships
- Tra i soci dell'All England Lawn Tennis and Croquet Club (quelli effettivi sono soltanto 375), c'è una categoria speciale: quella dei soci onorari. Lo diventano tutti i campioni di Wimbledon, che potranno godere di alcuni benefit a vita
- Il primo momento "solenne" arriva all'uscita dal Centre Court, dopo la premiazione. Ad attendere Sinner c'è Debbie Jevans, presidente dell'All England Club, che mostra al campione il suo nome nell'albo d'oro e appone sulla giacca la spilla che conferma la sua iscrizione a vita al club;
- Ma quali sono i benefit di cui potrà godere Sinner?
- Già dallo scorso anno, Sinner può accedere a tutte le strutture dell'All England Club durante l'anno, anche al di fuori del periodo del torneo. Jannik potrà usufruire di tutti i servizi: spogliatoi, bagni esclusivi, il servizio lavanderia e anche una stanza personale
- Tutti gli ex campioni di Wimbledon hanno due posti riservati a vita sul Centre Court per tutti i giorni del torneo. Posti a sedere personali, dove nessun altro può accomodarsi durante gli incontri, spesso riservati nel Royal Box
- Nello storico trofeo viene inciso per sempre il nome del campione, insieme all'anno del trionfo. Il vincitore, invece, porta a casa una riproduzione del trofeo in scala tre quarti (alto circa 34 centimetri), con incisi i nomi di tutti i campioni precedenti
- Qualora non disponesse del ranking necessario per l’ingresso diretto nel tabellone principale, il campione e socio onorario non dovrà più affrontare le qualificazioni, ma sarà ammesso direttamente al main draw
- Non è un benefit, ma una tradizione che si ripete. La domenica sera, dopo la finale maschile, si svolge la serata di gala. Protagonisti sono i due campioni del singolare che si esibiscono in un breve ballo al centro della sala
- Attenzione, però, non va mai dimenticata la tessera di socio per accedere al club. Lo sa bene Roger Federer, a cui venne inizialmente negato l'accesso nel 2022;
- A Londra per un controllo al ginocchio, Roger decise di andare all'All England Club per un té con il suo coach. Peccato che Federer venne bloccato inizialmente all'ingresso visto che non aveva con sé la tessera di socio e non era stato riconosciuto dall'addetto alla sicurezza. Alla fine Roger riuscì a entrare, ma solo da un altro ingresso