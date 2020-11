1/20 ©Getty

Nella notte tra sabato 28 e domenica 29 novembre il 54enne Tyson salirà sul ring dello Staples Center di Los Angeles per sfidare Roy Jones Jr. a un quindicennio di distanza dal ritiro. Ma in questo lungo break, Iron Mike, ha continuato a far parlare di sé: per gli eccessi, i suoi problemi con la giustizia e la droga, ma anche per i suoi nuovi affari, i film, le donne. Eppure era stato proprio l'ex campione dei Pesi Massimi a dire, una volta: "Fuori dal ring è tutto così noioso...".





