Ad alzare il trofeo è stata la Germania, a vincere l’MVP è stato Dennis Schroeder, ma Eurobasket ha assegnato anche altri premi individuali. Isaac Bonga, grande protagonista della finale vinta contro la Turchia ha vinto come miglior difensore, il coach dei turchi Ergin Ataman come miglior allenatore e il giovanissimo Mikka Muurinen, diciottenne protagonista con la Finlandia rivelazione del torneo, come rising star

