Eurobasket, gli altri protagonisti del torneo: premiati Bonga, Ataman e Muurinen
Ad alzare il trofeo è stata la Germania, a vincere l’MVP è stato Dennis Schroeder, ma Eurobasket ha assegnato anche altri premi individuali. Isaac Bonga, grande protagonista della finale vinta contro la Turchia ha vinto come miglior difensore, il coach dei turchi Ergin Ataman come miglior allenatore e il giovanissimo Mikka Muurinen, diciottenne protagonista con la Finlandia rivelazione del torneo, come rising star
PROMOSSI, BOCCIATI E SORPRESE: LE PAGELLE DELLE STELLE DI EUROBASKET
- Le partite tiratissime sono state tante, compresa la finale tra Germania e Turchia, vinta dai tedeschi solo nei possessi finali. Eurobasket 2025 ha regalato a tifosi e appassionati una delle migliori edizioni degli ultimi anni, di certo una delle più spettacolari
- Come ormai da tradizione, a fine torneo sono stati eletti i primi due quintetti di Eurobasket, e tra i dieci nomi scelti ci sono ovviamente molti volti di Germania e Turchia, le due squadre migliori, ma anche altre stelle che hanno illuminato il torneo
- Autore di un torneo di altissimo livello, Dennis Schroeder ha anche segnato i canestri decisivi nella finalissima con la Turchia e le prestazioni regalate a Eurobasket gli sono valse il premio di MVP
- Sempre come da tradizione, al termine di Eurobasket sono stati assegnati anche altri tre premi individuali: miglior difensore del torneo, miglior coach del torneo e rising star
- Isaac Bonga, Germania
- Nel corso della cavalcata che ha portato la Germania alla vittoria finale, Bonga ha marcato Luka Doncic, Lauri Markkanen e Alperen Sengun. E, oltre a ribadire la sua qualifica di specialista difensivo, nella finale è stato anche il miglior marcatore dei suoi con 20 punti e uno strepitoso 4/4 dalla lunga distanza
- Ergin Ataman, Turchia
- La Turchia non arrivava in finale nel massimo torneo continentale dal 2001, e nelle ultime edizioni era sempre finita ben lontano dalla zona del podio. Sotto la sua guida, invece, la squadra ha giocato un basket travolgente e, anche se è mancata la zampata vincente in finale, Ataman ha vinto con pieno merito il premio di miglior allenatore di Eurobasket
- Mikka Muurinen, Finlandia
- Nella Finlandia arrivata a due tiri sbagliati da un clamoroso bronzo c’è anche l’apporto di Mikka Muurinen, diciottenne che a Eurobasket ha dimostrato di saper giocare senza alcuna paura contro avversari ben più affermati e grazie ai suoi voli sopra il ferro si è guadagnato il soprannome di ‘Slim Jesus’ e quindi il premio di stella emergente del torneo