Il Real Madrid domina il calcio mondiale sui social: secondo la classifica stilata dal CIES, i Blancos sono il club con più follower complessivi tra Instagram, X, Facebook, TikTok e YouTube davanti al Barcellona. La Juventus è la prima italiana e unica squadra di Serie A presente in top 10, mentre l'Inter registra il boom più importante con un aumento di 12,5 milioni di follower rispetto allo scorso anno. Nella top 100 ci sono anche altre tre italiane: ecco la classifica e il piazzamento delle italiane