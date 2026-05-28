Squadre di calcio con più follower sui social: Juve prima tra le italiane, boom Inter
Il Real Madrid domina il calcio mondiale sui social: secondo la classifica stilata dal CIES, i Blancos sono il club con più follower complessivi tra Instagram, X, Facebook, TikTok e YouTube davanti al Barcellona. La Juventus è la prima italiana e unica squadra di Serie A presente in top 10, mentre l'Inter registra il boom più importante con un aumento di 12,5 milioni di follower rispetto allo scorso anno. Nella top 100 ci sono anche altre tre italiane: ecco la classifica e il piazzamento delle italiane
- 20,1 milioni di follower sui social
- Aumento rispetto al 2025: +600 mila follower
- 43,4 milioni di follower sui social
- Aumento rispetto al 2025: +1,7 milioni di follower
- 81 milioni di follower sui social
- Aumento rispetto al 2025: +2,8 milioni di follower
- 82,7 milioni di follower sui social
- Aumento rispetto al 2025: +12,5 milioni di follower
- 10) ARSENAL
- 118,5 milioni di follower sui social
- Aumento rispetto al 2025: +4,4 milioni di follower
- 156,5 milioni di follower sui social
- Aumento rispetto al 2025: +3,7 milioni di follower
- 165,2 milioni di follower sui social
- Aumento rispetto al 2025: +16,1 milioni di follower
- 178,3 milioni di follower sui social
- Aumento rispetto al 2025: +3,3 milioni di follower
- 179,2 milioni di follower sui social
- Aumento rispetto al 2025: +12,4 milioni di follower
- 187,8 milioni di follower sui social
- Aumento rispetto al 2025: +8,2 milioni di follower
- 208,1 milioni di follower sui social
- Aumento rispetto al 2025: +8,7 milioni di follower
- 238,6 milioni di follower sui social
- Aumento rispetto al 2025: +4,9 milioni di follower
- 441,8 milioni di follower sui social
- Aumento rispetto al 2025: +14,4 milioni di follower
- 487,6 milioni di follower sui social
- Aumento rispetto al 2025: +13,9 milioni di follower
- Il Bayern Monaco è il club che ha registrato la crescita più alta sui social, con un incremento di 16,1 milioni di follower.
- Grande exploit anche per l'Inter: i nerazzurri hanno guadagnato 12,5 milioni di nuovi follower, quarto miglior dato in assoluto e primo tra le squadre italianE