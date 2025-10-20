Sette espulsi, la squadra che pareggia sempre 1-1 e… Le cose strane successe nel weekend
Tra quello che (forse) vi siete persi c'è: l'OM capolista solitaria in Ligue 1 per la prima volta dai tempi di Bielsa, un Liverpool ko per la quarta partita di fila e le statistiche assurde di Nico Paz. Arriva dalla Bolivia la storia di una partita finita in otto uomini contro sette
- È successo nel match di prima divisione nazionale tra Blooming e Bolivar. Su YouTube trovate anche gli highlights della partita che comprendono una gigantesca pozza d'acqua nell'area di rigore del Blooming da cui è scaturita la maxi rissa (su una presunta simulazione) dove sono stati espulsi cinque giocatori in un colpo solo. Poi altri due rossi nel secondo tempo per il Blooming che ha chiuso in sette. Il Bolivar (in otto) ha vinto la partita al minuto 89.
- Quante partite vuoi pareggiare? Sì. La squadra allenata da Giraldez che schiera in porta l'ex Inter Radu sembra avere una missione ben precisa in Liga: pareggiare. E farlo con gli 1-1. A parte la prima giornata (persa 2-0) e un ko 2-1 contro l'Elche, sono arrivati solo 1-1 in campionato: sette su nove giornate e sette nelle ultime otto partite. Compreso un pari di tutto rispetto contro l'Atletico Madrid.
- L'ultima è stato il ko di Anfield contro il Manchester United per 2-1. I reds — dominatori del mercato estivo con quasi 500 milioni investiti in cartellini e colpi clamorosi come Isak (145 mln), Wirtz (125) e Ekitiké (95) — avevano perso 2-1 anche contro il Chelsea, 1-0 in Champions contro il Galatasaray e sempre 2-1 in Premier col Palace. Non accadeva dagli anni con Brendan Rodgers in panchina.
- L'ultima volta era successo nel gennaio del 2016 e il gol partita lo aveva realizzato Wayne Rooney, per dire… È anche la seconda vittoria di fila dello United (altra circostanza che non si verifica così spesso) e solo la terza vittoria esterna in Premier per Amorim.
- Lecce-Sassuolo 0-0, Pisa-Verona 0-0, Genoa-Parma 0-0, Atalanta-Lazio 0-0. L'Inter ne ha fatto uno solo alla Roma, così il Toro col Napoli. Due del Como, due del Bologna e tre gol in Milan-Fiorentina: totale nove, in attesa di Cremonese-Udinese di lunedì sera. Se non segneranno almeno quattro gol sarà nuovo record di "giornata con meno reti segnate" da quando il campionato è a venti squadre.
- C'è un giocatore evidentemente sotto i riflettori in Serie A e il suo nome è Nico Paz. Contro la Juve altra partita da urlo: assist e gol (da urlo anche quello). In generale ha messo a referto quattro reti e tre assist: totale otto partecipazioni personali sui nove gol complessivi del Como in campionato. Quasi tutti, insomma. L'unico su cui non ha messo piede è stato quello di Perrone contro l'Atalanta.
- È qui c'è il nome di Roberto De Zerbi, che ha riportato l'OM in vetta al campionato francese in solitaria per la prima volta dal 2014, quando in panchina c'era il loco Bielsa. È successo grazie alla frenata del Psg che ha pareggiato contro lo Strasburgo (un bellissimo 3-3) e con la nettissima vittoria dell'OM per 6-2 contro il Le Havre. Nessuno sta segnando come la squadra di De Zerbi (21 gol, cinque più del Psg).
- Mason Greenwood ne ha fatti quattro da solo nel 6-2 di De Zerbi &Co: è il primo poker di un giocatore dell'OM in campionato da oltre trent'anni. L'ultimo a farcela era stato nel 1991 sua altezza Jean-Pierre Papin che, quell'anno, vinse il Pallone d'Oro.
- La seconda da record nella storia del campionato francese partendo dal 1947. E una contro l'altra c'erano seconda e terza forza del campionato. Sul gradino più basso del podio c'è un altro Psg-Strasburgo, dell'ottobre 2024; mentre al primo posto… Strasburgo-Psg del maggio scorso.
- Ha segnato anche nel Klassiker contro il Dortmund e continua a viaggiare a una media decisamente non umana. Tanto da oscurare i quindici gol in undici partite di Mbappé o i quattordici di Haaland in dieci, che normali non sono. Aggiungendo anche la nazionale il suo bottino sale a ventidue in tredici. Uragano!