Un'annata stellare per il polacco, che ha già superato il proprio massimo stagionale di gol (44 con una media di una rete ogni 75') e raggiunto i 400 timbri in carriera. Di destro, di testa, uno di petto e i rigori. Il portiere più battuto, i minuti in cui non ha segnato e le cinque reti in meno di 600 secondi. Quante triplette e poker ha realizzato? Tutti i numeri (clamorosi!) coi club di Lewandowski ai raggi X. Dati Transfermarkt

CORONAVIRUS, LE NEWS IN DIRETTA